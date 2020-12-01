День банковского работника в Иркутске 2020: когда отмечается, поздравления, уровень зарплат Фото: Мария ЛЕНЦ

День банковского работника в Иркутске 2020 отмечается, как и во всей стране, 2 декабря. Это неофициальный праздник, выходным днем не считается, но разве будет лишним повод поздравить коллег и близких, задействованных в этой сфере?

Итак, поздравления в день банковского работника в Иркутске будут принимать специалисты, работающие с финансами: менеджеры, экономисты, бухгалтеры, страховые агенты, кредитные специалисты, и не только. Самых талантливых принято награждать памятными подарками, дипломами за заслуги, премиями. Не менее важны конференции и бизнес-тренинги, которые традиционно проводятся в этот день, чтобы профессионалы обменивались опытом.

Отмечать День банковского работника в Иркутске 2020 и других городах стали всего 10 лет назад. Хотя, если углубиться в историю, самые первые в мире банки появились аж в восьмом веке до нашей эры! Жителям Вавилона, Древней, Греции, Египта и Древнего Рима начали выдавать займы под залог земель, жилья. В Европе первые банки - так назывались уличные торговые лавки, где меняли монеты, - открылись в Средние века. А в России - в 18 веке. Сначала выдавали займы дворянам, позже стали принимать вклады от населения. Ну а закон о Центробанке России приняли 2 декабря 1990 года, и именно эту дату позднее сделали праздничной.

Кстати, сколько зарабатывают банковские работники в нашем городе? По данным Иркутскстата, средняя зарплата в финансовой и страховой деятельности с января по сентябрь этого года - 65 тысяч рублей. Но вознаграждение различается в зависимости от должности. Если посмотреть вакансии на сайтах объявлений, то, например, заместителю управляющего по малому и среднему бизнесу, который будет трудиться на территории Приангарья, Бурятии и Забайкалья, в одном из банков готовы платить до 170 тысяч рублей. Менеджерам по привлечению клиентов - до 90 тысяч, а курьерам по доставки карт - от 35 тысяч. Все зависит от опыта, квалификации, навыков. Кстати, не лишне разбираться в управленческой и правовой деятельности - это может помочь быстрее подняться по карьерной лестнице.

День банковского работника в Иркутске 2020 - долгожданный праздник для всех, кто посвящает себя этой сфере.