Как принять участие в викторине «Парад подарков» от «Комсомолки» и выиграть приз Фото: Иван ПРОХОРОВ

А вы уже начали готовить подарки для своих близких к Новому году? Вот и «Комсомольская правда» заранее позаботилась о своих дорогих читателях. Специально к праздникам, до которых остается меньше месяца, мы запустили новую викторину с большим ассортиментом памятных призов. Ее название «Парад подарков» говорит само за себя.

Итак, как участвовать в нашей праздничной викторине? Все предельно просто. Для этого вам нужно всего лишь купить любой номер ежедневной «Комсомолки» с 1 декабря по 22 декабря. Найти там купон с тремя простыми вопросами на тему прошедших праздников в России, ответить на них, вырезать купон и прислать его нам любым удобным способом. Можно сбросить в почтовый ящик «КП» по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 75, либо прислать ответы на номер телефона в Viber/WhatsApp 89500504012, 89641008889, или на электронную почту: Margarita.s@phkp.ru.

Каждому купону присваивается индивидуальный номер, который, возможно, окажется счастливым. Подарки мы разыграем через генератор случайных чисел. Всего будет разыграно 95 призов. Среди них стильные блокноты, книги, детские коллекции «Сказочный патруль и фиксики против кработов», а также 12 подарков, за которые точно стоит побороться. Розыгрыши состоятся 3,10,17 и 24 декабря. Кстати, участники первого раунда, продолжат участие в последующих. Так что, вы можете выиграть сразу несколько призов!

НА ЗАМЕТКУ!

Возникли вопросы по поводу проведения викторины? Пишите на почту: Margarita.s@phkp.ru