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Какие шторы выбрать, чтобы угодить символу 2021 года

По словам экспертов, при обновлении интерьера лучше обратить внимание на природные оттенки
Источник:kp.ru
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Какие шторы выбрать, чтобы угодить символу 2021 года

Какие шторы выбрать, чтобы угодить символу 2021 года

ТЦ «Цветной парк» продолжает публиковать видео, которые значительно упростят вам жизнь. Сегодняшний выпуск организован салоном-магазином «Галерея Шторы». В нём вы узнаете, какие подобрать занавески и шторы, чтобы угодить символу 2021 года - Белому металлическому быку и при этом «идти в ногу со временем».

Забегая вперёд отметим, все модели, представленные в видео, вы можете найти в салоне-магазине «Галерея Шторы». Он находится на втором этаже ТЦ «Цвеной парк», расположенном по адресу: ул. Байкальская 250/1.

Instagram салона-магазина: @galeryshtory38

БИЗНЕС-ПРЕССТЦ "Цветной парк"

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