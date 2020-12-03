Какие шторы выбрать, чтобы угодить символу 2021 года

ТЦ «Цветной парк» продолжает публиковать видео, которые значительно упростят вам жизнь. Сегодняшний выпуск организован салоном-магазином «Галерея Шторы». В нём вы узнаете, какие подобрать занавески и шторы, чтобы угодить символу 2021 года - Белому металлическому быку и при этом «идти в ногу со временем».

Забегая вперёд отметим, все модели, представленные в видео, вы можете найти в салоне-магазине «Галерея Шторы». Он находится на втором этаже ТЦ «Цвеной парк», расположенном по адресу: ул. Байкальская 250/1.

Instagram салона-магазина: @galeryshtory38