Иркутск, поддержи земляков: налоговая инспекция №16 прошла в финал всероссийского челленджа в честь 30-летия ФНС. Фото: скриншот видео.

Федеральной налоговой службе в этом году исполняется 30 лет. Юбилей специалисты решили отметить оригинально, запустив всероссийский челлендж. В чем его суть? Налоговики из разных регионов страны публиковали в интернете яркие видео о своей работе с хэштегом #30летФНСчеллендж. А желающие их поддержать активно голосовали. И вот уже известны семь финалистов, в их число вошли наши земляки – коллектив межрайонной инспекция ФНС России №16 по Иркутской области!

К созданию видео они подошли креативно: устроили автопробег по Иркутску на украшенных автомобилях. К каждой машине специалисты прикреплены воздушные белые, синие и красные шарики, а на крыше разместили огромные яркие буквы. Когда машины выстраиваются в ряд, то из них складывается праздничная фраза: «ФНС - 30 лет!». Однако главной целью автопробега была работа с налогоплательщиками. Объяснить, рассказать, ответить на вопросы, - и это не гражданин идет к инспектору на прием, а инспектор сам приходит к гражданину.

Добавим, что эта инспекция обслуживает налогоплательщиков в Куйбышевском районе Иркутска, а еще в Баяндаевском, Боханском, Осинском, Усть-Удинском и Эхирит-Булагатском районах.

Голосование завершится уже в среду, 2 декабря. Еще есть время поддержать земляков! Проголосовать за налоговиков из межрайонной инспекции №16 по Приангарью можно здесь.

СПРАВОЧНО

В 2020 году отмечается не только 30-летие налоговых инспекций, но и 240 лет со дня образования Екатериной II «Экспедиции о государственных доходах». Так что сотрудники и ветераны налоговой службы принимают поздравления сразу с двумя юбилейными датами: 21 ноября отпраздновали «День работника налоговых органов Российской Федерации».