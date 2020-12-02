Коронавирус в Иркутске, последние новости на 2 декабря: контроль над ограничениями, введенными из-за COVID-19, будет усилен Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 2 декабря. Количество случаев заражения в регионе приближается к 33 000, последние несколько дней выявляют уже более 270 случаев заболевания COVID-19.

«Последнюю неделю произошел рост положительных тестов на коронавирус. Это означает, что мы должны быть готовы к дополнительным нагрузкам на коечный фонд и на амбулаторное звено», - отметил губернатор Приангарья Игорь Кобзев на очередном совещании Оперативного штаба.

Как сообщили «КП»-Иркутск» в пресс-службе правительства региона, на заседании было озвучено, что контроль за исполнением ограничительных мер будет усилен.

Статистика заболеваемости коронавирусов в Иркутской области на 2 декабря такова [данные уточняются]

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 2 декабря: третий этап обследования на коллективный иммунитет

На календаре – декабрь. В этом месяце в Приангарье пройдет третий этап обследований сибиряков на коллективный иммунитет. В прошлый раз этот показатель составил чуть более 12%.

Напомним, иммунитет к коронавирусу у жителей Иркутской области впервые измерили в июле. По результатам летнего тестирования стало известно, что только 5.6% добровольцев, выбранных для обследования, имеют антитела. Кстати, анализы берут у одних и тех же 2700 человек.

Коронавирус в Иркутске, 2 декабря: 3500 волонтеров помогают медикам и заболевшим

Молодежь региона активно принимает участие в акциях взаимопомощи. Волонтеры помогают тем, кто находится на самоизоляции – доставляют им лекарства, продукты, отвечают на звонки иркутян на горячие линии. Более 160 водителей развозят участковых терапевтов, педиатров к пациентам. Однако, в связи с увеличением числа выявляемых случаев глава региона поручил создать единый информационный ресурс, где каждый при желании мог бы узнать, чем может сейчас помочь.

«Также, чтобы человек, которому нужна помощь, мог без помех и оперативно эту помощь получить», - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

НА ЗАМЕТКУ!

12 центров для тех, кто болен в легкой форме или имеет подозрения на COVID-19, начали работу: в Иркутске - на базе поликлиник № 1, № 6, № 8, № 9, №10 и медсанчасти ИАПО, в Иркутской районе - поликлиника в Луговом), также в городах и районах области - Усть-Илимск, Братск, Ангарск, Тулун, поселок Кутулик – Аларская ЦРБ.

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