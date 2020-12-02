Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 2 декабря: новых случаев больше в столице региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 2 декабря обновлена и выяснилось, что 271 новый случай заболевания распространился по территории относительно равномерно. Конечно, с учетом того обстоятельства, что в территориях, где больше больных, и их больше. Напомним, что общее число заражений с момента начала пандемии вплотную подошло к 33 тысячам случаев. В ковидных госпиталях сейчас находятся 3850 пациентов, а 88% тех, кому поставлен диагноз, излечиваются. Эта тенденция сохраняется уже давно.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 2 декабря: новые случаи

В этот раз среди восьми территорий опасной зоны лидирует Иркутск, где 68 случаев, в тройке также Братск - плюс 36 и Ангарск - плюс 32. Немногим меньше диагнозов за сутки поставлено в Усть-Илимске - 22 и в пригороде -20. На этом фоне в положительную сторону выделяется Эхирит-Булагатский район, где накануне отмечено только 5 заражений.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 2 декабря: красная зона

По-прежнему в красной зоне - 8 территорий, где ситуация продолжает оставаться сложной. Иркутск так и остается на первом месте и по числу больных и по распространенности - 23 тысяч 351 случай. На втором месте Ангарск с 3294 заболевшими, на третьем - Братск, здесь 2158 случаев. Пригород областного центра сейчас на четвертой позиции в этом антирейтинге - 2123 заразившихся. На пятом - Усть-Кут с 1956 заболевшими, на шестом - Усть-Илимск. Также много больных в Бодайбо - 1055 и Эхирит-Булагатском районе.

Такова карта распространения коронавируса в Иркутской области на 2 декабря.