"Песни Пахмутовой вместе с нами с детства": артисты Музыкального театра рады возможности исполнить их

"Песни Пахмутовой вместе со мной с детства": артисты Музыкального театра рады возможности исполнить их.

Концерт им. Александры Пахмутовой состоится совсем скоро. Пройдет совсем немного времени, и зазвучат легендарные песни. «Комсомольская правда» приурочила праздник музыки к 65-летнем у юбилею северного Братска. Строили и город, и ГЭС люди молодые, веселые, задорные. А потому вечерами, уставшие, они брали в руки баян или гитару. Потому что "Марчук играет на гитаре" и "Девчонки танцуют на палубе" написаны ведь не зря. Так оно и было, и музыка действительно вдохновляла на подвиг. 12 декабря, в день города Братска, мы вспомним об этих легендарных днях. Праздник музыки пройдет при поддержке Правительства Иркутской области и губернатора региона Игоря Кобзева,Министерства культуры и архивов Иркутской области, администрации города Братска, Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского, Ивент системы Филиппов А, при участии Издательского Дома «Комсомольская Правда», телеканала ТИВИСИ.

Для артистов, которые принимают участие в выступлениях, эти песни - по-настоящему родные.

-Меня такое ощущение, что Александра Пахмутова была в моей жизни всегда, - рассказывает актриса Музыкального театра, участница спектакля "Хорошие девчата" Вера Щепеткина. - В нашей стране ее творчество, как и творчество Николая Добронравова, знали все, от мала до велика. Есть у меня и своя любимая песня этих авторов - "Хорошо, когда снежинки падают". Она очень нежная, тонкая. хотя ее знают как раз не все. Моя мама работала в музыкальной школе, пела ее и для меня именно с этими строчками, с этой мелодией связаны воспоминания о детстве. Вот прислушайтесь: "Хорошо, когда снежинки падают, И от них светлее все вокруг. Хорошо, когда тебя обрадует Твой давнишний, твой любимый друг."

А насколько проникновенна песня "Нежность", которой артисты будут завершать праздник музыки!

-Кстати, именно на этом концерте у нас запланирована премьера этой песни, - рассказывает Вера Щепеткина. -Она будет исполнена в новой аранжировке. для ансамбля. И так она никогда раньше не звучала! Слушайте!

Праздник, по традиции, состоится онлайн. Трансляция на сайте «Комсомолки» и на телеканале ТИВИСИ запланирована на 19.00. И все мы услышим ставшие легендарными строки Николая Добронравова, облаченные в мелодию Александрой Пахмутовой. Они уже по праву считаются народными. А их авторы – классиками.

Программа концерта

Песни Николая Добронравова и Александры Пахмутовой

- «Старый клён» - Евгений Гужов, ансамбль «Доктор Джаз»

- «ЛЭП 500» - Евгений Алёшин (Иркутский областной музыкальный театр им.Н.Загурского)

- «Звезды над тайгой» - Галина Волох, исполнительница из МБУК "КДЦ "Современник" г. Братск

- «Девчонки танцуют на палубе» («По Ангаре») – Ансамбль «Хорошие девчата» (Иркутский музыкальный театр им.Н.Загурского)

- «Хорошие девчата» - Валентина Маркова, исполнительница из МКУК "Тангуйский КДЦ»

- «Любовь, комсомол и весна» - Евгений Гужов, ансамбль «Доктор Джаз»

- «Марчук играет на гитаре» - Братский ВИА «ЛенинБЛЮЗ-Моргудон»

- «Письмо из Усть-Илима» - Евгений Гужов, ансамбль «Доктор Джаз»

- «Яростный стройотряд» - Георгий Серышев, Никита Мещеряков, Евгений Алешин и ансамбль «Хорошие девчата» (Иркутский областной музыкальный театр им.Н.Загурского)

- «Падунские пороги» - Дуэт «Струны Души» библиотеки им. В.С. Сербского г. Братска

- «Куба – любовь моя» - солисты «Доктора Джаза»

- «Прощай, Братск» - Константин Соловьев, студент Братского музыкальное училища

- «И вновь продолжается бой» - Никита Мещеряков, Евгений Алешин и ансамбль «Хорошие девчата» (Иркутский областной музыкальный театр им.Н.Загурского)

- «Поклонимся» - Анна Герасимова, преподаватель МАУ ДО ДШИ 1 МО г. Братска.

- «Команда молодости нашей» - Ренат Ибрагимов, эстрадный певец

-«Как молоды мы были» - Ансамбль русской песни «Любавушка»

- «Нежность» - ансамбль «Хорошие девчата» (Иркутский областной музыкальный театр им.Н.Загурского)

- «Песня о тревожной молодости» - Евгений Алешин, Андрей Данилов, солисты Иркутского музыкального театра им.Н.Загурского

- «Смелость строит города» - Дуэт «Струны Души» библиотеки им. В.С. Сербского, г. Братск

- «Герои спорта» - Андрей Данилов (Иркутский областной музыкальный театр им.Н.Загурского)

- «Трус не играет в хоккей» - Аркадий Стародубцев, автор- исполнитель

- «Мелодия» - Гейрат Шабанов (Иркутский областной музыкальный театр им.Н.Загурского)

- «Главное, ребята, сердцем не стареть» - Ренат Ибрагимов, эстрадный певец

- «Надежда» - все участники концерта