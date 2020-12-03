Новогодний праздник на дом от ресторанов Ассоциации «Байкальская Виза». Фото: архив компании

Освободите себя от суетливой готовки и долгих часов, проведенных у плиты. Уделите время себе любимым и своим близким. Просто выберете место, где вы будете отмечать праздник: дома, в офисе, на даче, у друзей. А готовку берут на себя рестораны ассоциации «Байкальская Виза». Вам только остается выбрать ресторан, оформить заказ, и наша команда привезет и накроет ваш праздничный стол.

Шеф–повара ресторанов Ассоциации «Байкальска Виза» продумали авторское новогоднее предложение, которое точно поразит ваших гостей: оливье из дичи, восточный плов, фирменные десерты и азиатские деликатесы. С такими блюдами салют не нужен, восторг и так обеспечен!

Охотников:

Богатое разнообразие блюд из дикого мяса

Советуем познакомиться с кухней ресторана «Охотников», который входит в ТОП100 лучших ресторанов России (по версии P.R.R.). Самобытная кухня с сибирским охотничьим колоритом в сочетании с традиционными русскими блюдами города Иркутска совершенно точно порадует самых изысканных гурманов.

Экологичные продукты, выращенные в Иркутской области в купе с фирменными настойками, обладают целительными свойствами и помогут вам без потерь здоровья провести все новогодние праздники.

Сделайте заказ по телефону: +7 (3952) 48–97–77

Узбекистон:

Колорит востока с доставкой

Первая ассоциация с востоком: мясо на углях, чак–чак, тюбетейка, может, манты. Да, все это есть в ресторане «Узбекистон» и все стоит заказать, а именно: богатый выбор шашлыка, хачапури, люля и горячие лепешки из тандыра.

Кто сказал, что плов, это не праздничное блюдо? А вы видели шоу–подачу от шеф–повара ресторана «Узбекистон»? Удивите своих коллег, закажите доставку восточной кухни в офис!

Советуем подумать о будущем, следующем году, и заказать сразу же доставку полуфабрикатов для утра первого января. Очень советуем манты и рыбный пирог, в приготовлении очень простые блюда, но настолько вкусные, МММ, идеально для начала 2021 года.

Заказ можно оформить на сайте restoranuzbekiston.ru или по телефону +7 (3952) 48-69-99. Время и дата доставки оговаривается индивидуально.

Иероглиф:

Новый год с восточным акцентом ПАНАЗИЯ

Гастрономическое путешествие в восточную кухню, не выходя из дома! Ресторан «Иероглиф» представляет азиатские блюда, богатые своими традициями и разнообразием вкусов. Мы настоятельно рекомендуем попробовать ключевые блюда этой кухни, такие как: свинина губаджоу, баклажаны с курицей и, конечно же, утку по–пекински.

Кстати, сейчас в ресторане «Иероглиф» можно получить утку бесплатно! Условия конкурса на сайте restoranieroglif.ru

Доверьтесь посланию из печенья с предсказаниями, оно имеет особенную силу в канун Нового года!

Заказ можно оформить на сайте restoranieroglif.ru или по телефону +7 (3952) 500-350. Время и дата доставки оговаривается индивидуально.

Хинкальная №1:

Грузинское изобилие на вашем столе

Наши блюда не оставят равнодушным даже самого придирчивого скептика и истинного знатока грузинской кухни в Иркутске. И все потому, что мы готовим с любовью и заботой, используя национальные рецепты, знакомые нам с самого детства, и свежайшие продукты высшего качества.

Оформите заказ на сайте mayakdelivery.ru или по телефону 500–216 и мы доставим заказ от Большой Речки до поселка Листвянка. А также, по всему Байкальскому тракту: к вам домой, на коттедж, в отель, в баню и куда вы только пожелаете.

Советуем заказать впрок полуфабрикаты: фирменные хинкали, слепленные в 28 защипов по старинному грузинскому рецепту. Пирог с брусникой и, если вы больше предпочитаете русскую кухню, то для вас Хинкальная №1 слепит пельмени.

Заказ можно оформить на сайте mayakdelivery.ru или по телефону + 7 (3952) 48–99–11. Время и дата доставки оговаривается индивидуально.

Фото: архив компании

Европа:

Новогодние блюда в изящном европейском исполнении

Ресторан «Европа» собрал в себе лучшие традиции европейской кухни, добавив в нее авторские оттенки. Мы сохранили в нашем меню, давно полюбившиеся гостям блюда, а также готовы порадовать новыми гастрономическими творениями от нашего шеф-повара (крапивные вареники, голень теленка, салат с запеченной свеклой). Широкий ассортимент мясных и рыбных блюд приятно удивит даже требовательного гостя.

Фирменные кейтеринг–боксы будут очень удобны в поездках загород, или для празднования торжества вне дома. Вам точно захочется сфотографировать инстаграмную подачу блюд.

А если вы захотите устроить себе разгрузочные дни после бурного проведения праздников, ресторан «Европа» предлагает доставку готовых рационов. Правильное питание, wellness меню от диетолога с просчитанными калориями быстро приведут вас в тонус. Ищите в инстаграм: well_ness38

Заказ можно оформить на по телефону +7 (3952) 48–99–77. Время и дата доставки оговаривается индивидуально.

Кейтеринг:

Выездной фуршет с шоу–подачей блюд от шеф–поваров

Мы изменим ваше понимание кейтеринга раз и навсегда! Это не просто доставка еды из ресторанов, а настоящая атмосфера праздника на дом, офис, дачу, баню, куда только захотите. Устроим настоящее шоу из попурри блюд различных кухонь ресторанов «Байкальской Визы». Оформляйте заявку на сайте irk-catering.ru и мы подготовим персональное предложение под ваши пожелания.

Мы убеждены, что новогодние хлопоты просто обязаны быть только приятными, и никак иначе! Позвоните нам, и мы сделаем ваш праздник по настоящему воздушным и непринужденным. Просто выберете ресторан, и мы привезем заказ куда угодно, доставляем даже на Луну!

Ассоциация «Байкальская Виза»

Сайт baikal-visa.ru

irk-catering.ru

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