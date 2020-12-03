Коронавирус в Иркутске, последние новости на 3 декабря: названы даты вакцинации, школьникам раздают пайки

Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 3 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 3 декабря. Количество случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в регионе больше 33 000. Последнее время отмечается рост числа заболевших, вот уже дольше недели ежедневно COVID-19 подтверждается более, чем у 270 человек. Для второй волны, на данный момент, это рекордные показатели.

Накануне даже обсуждалось возможное закрытие фитнес-клубов и организаций доп.образования. Решено пока не закрывать, но контроль за соблюдение все «коронавирусных» требований будет усилен.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на 3 декабря [данные уточняются]

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 3 декабря: в регион поступит 2000 вакцин от коронавируса

Медиков от коронавируса начнут прививать уже в этом году. В Приангарье ожидается поступление 2000 доз вакцины от COVID-19. Их поставят медработникам. В планах в декабре привить всех, кто входит в зону риска - это врачи и учителя. Массовая вакцинация населения начнется не позднее первого квартала следующего года.

Напомним, первая партия «уколов здоровья» пришла в область в конце сентября. Она была совсем не большой – удалось привить 42 медиков. Все они чувствуют себя хорошо.

Коронавирус, 3 декабря: горячие обеды доставляют в 15 мед. учреждений

Комбинат питания продолжает готовить горячие обеды медикам Иркутска, работающим в «красных зонах». Конечно, нагрузка на поваров большая, Ведь они готовят для всех школьников регионального центра. Однако обеспечивать врачей продолжат. К тому же, постепенно наращивая объемы. За месяц они стали поставлять обеды не в 11, а уже 15 медицинских организаций.

«Это 790 наборов в индивидуальной упаковке ежедневно», - сообщили «КП»-Иркутск» в пресс-службе администрации Иркутска.

Напомним, доставка обедов врачам комбинатом питания началась в конце октября.

Коронавирус в Иркутске, 3 декабря: 1500 иркутян получили бесплатные препараты

Ажиотаж в аптеках города на препараты против гриппа и ОРВИ спал. Вероятно, горожане не торопятся за препаратами, зная, что если у них подтвердиться коронавирус, они получат нужные медикаменты по рецепту.

«В одном рецепте может быть несколько препаратов, - рассказала пресс-службе мэрии исполняющая обязанности директора МУФП «Иркутская Аптека» Людмила Шарапатова.- «Чаще всего лекарства забирают родственники больных. Если требуется, лекарства приносят на дом медики или волонтеры».

Напомним, препараты для амбулаторных больных COVID-19 начали выдавать 20 ноября. В региональном центре свои таблетки получили уже 1500 заразившихся.

Коронавирус в Иркутске, 3 декабря: 12 800 школьников получат пайки

Школьникам, получающим бесплатное питание, раздадут пайки за период дистанционного обучения. Продуктовые наборы за 9-22 ноября получат 12 800 учеников.

«Среди учеников 1-4 классов продуктовые наборы получат дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, которые имеют право на двухразовое бесплатное питание», - рассказали в администрации Иркутска. – «Среди учащихся 5-11 классов их раздадут детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, ребятам из многодетных семей, детям-сиротам, а также учащимся, находящиеся под опекой или в социально опасном положении, переселенцам».

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