COVID-19 в Иркутске стали определять с помощью экспресс-тестов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поликлинике №8 Иркутска, в которой организован ковидный центр, новшество. У тех, кто жалуется на недомогание, берут экспресс-тесты на коронавирус. Минут 20 — и результат готов.

-Пока закупили пробную партию. Если система зарекомендует себя хорошо, распространим этот опыт и на другие центры, - отметил глава Иркутской области Игорь Кобзев. -Удалось добиться результатов и с обычным тестированием – сократить время ожидания до 48 часов. Еще месяц назад не могли этим похвастаться.

Кстати, тестирование именно этим способом практикуют в Иркутске сразу несколько коммерческих центров. Если симптоматика есть, такой тест подходит для диагностики.

До недавнего времени для подтверждения, что у пациента COVID-19, мог использоваться только один метод — ПЦР, то есть стандартное тестирование, - пояснил главный санитарный врач Иркутской области Дмитрий Савиных. - Теперь же можно использовать любые методы, конечно, те, что официально зарегистрированы в России.

Но для того, что сказать, что человек выздоровел, все -таки необходимо делать пробу методом ПЦР. Заместитель министра здравоохранения региона Елена Голенецкая отметила, что экспресс-тестирование применятся во всем мире, достаточно надежно и дает хорошие результаты. В нашем регионе это пока редкость, но его внедрение в практику еще серьезнее позволит ускорить темпы взятия проб у жителей региона.

Что касается оценки ситуации, которая сложилась в регионе с коронавирусом, специалисты говорят о том, что постепенно появляются признаки стабилизации обстановки. Но все покажет реальность, с которой нам всем придется столкнуться в середине января уже следующего, 2021 года. К тому времени закончатся праздники, дети выйдут с каникул и будет понятно, сколько появилось заболевших и как регион соблюдал ограничения.