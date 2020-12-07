«Ростелеком Лицей»: знания в один клик

В некоторых регионах из-за пандемии коронавируса снова вводят режим вынужденной изоляции, школы переходят на дистанционное обучение. Заняться самообразованием — отличный способ провести время с пользой, а школьникам — не отстать от учебной программы. Как сделать школьное обучение удобным, легким для восприятия и доступным?

На помощь приходят образовательные онлайн-платформы. Так, компания «Ростелеком» разработала в помощь школьникам сервис дистанционного образования «Лицей», где представлена не только школьная программа, но и большая библиотека развивающих курсов. Сервис «Лицей» - надежный помощник как для учеников, так и для их родителей. Стоит только зарегистрироваться, как в доступности сразу оказываются разнообразные конкурсы в режиме онлайн, интерактивные уроки и вебинары. Также здесь можно получить репетиторство по нужным предметам и потренироваться на обучающих тренажерах.

Для создания этого ресурса были приглашены преподаватели лучших московских вузов и школ, учебная программа разработана в соответствии с Федеральным государственный образовательный стандартом (ФГОС).

Вся информация структурирована в понятном интерфейсе: все записано в форме коротких и емких видеоуроках. Школьник может выбирать предметы, изучать нужные темы, проверять и закреплять знания.

Этот сервис рассчитан на школьников разных возрастов: качественное, интересное, удобное и доступное электронное обучение для детей с 1 по 11 класс. Нужно только выбрать удобное время и заниматься с любого устройства. Все материалы на сайте содержат три раздела: «Школьные предметы», «Развивающие курсы» и «Изучение английского».

В «Школьных предметах» можно изучать и закреплять школьную программу. «Развивающие курсы» помогут ребенку разобраться в современных цифровых технологиях, сформировать здоровые привычки, развивать логику, память и креативность. «Изучение английского» - в помощь для самостоятельного изучения языка с нуля.

Удобное расписание – одно из основных преимуществ. Можно выбрать удобное время занятий, но даже если не всегда успеваете, возможность посмотреть лекцию утром или вечером. Еще один плюс – круглосуточная доступность к материалам. Одно из главных преимуществ онлайн-обучения – возможность вернуться к пройденному, чтобы восполнить пробелы или вспомнить тему.

Образовательные продукты, размещенные на электронной платформе, проверены экспертами. В системе имеется свыше 100 уроков для учеников 1-11 классов К слову, родитель через «Личный кабинет» может контролировать успеваемость ребенка. Кстати, обучение на портале, хотя и не бесплатное, но обойдется дешевле, чем при работе с репетиторами.

«Комсомольская правда» совместно с ПАО «Ростелеком» запускает викторину на сайте «Комсомолки» irk.kp.ru. Правильно ответивших на вопросы ждут ценные призы. Участвуйте и выигрывайте!

Результаты викторины отправляйте на почту olesya.kashicina@phkp.ru или на телефон 8 964 74 14 784