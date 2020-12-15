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Общество

Жители Иркутской области могут взять ипотеку на выгодных условиях

Сбербанк продлил срок действия программы «Господдержка 2020»
Маргарита РЕПИНА
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Жители Иркутской области могут взять ипотеку на выгодных условиях.

Жители Иркутской области могут взять ипотеку на выгодных условиях.

Правительство РФ продлило ипотечную программу с господдержкой, стартовавшую в конце апреля 2020 года. Согласно постановлению, воспользоваться услугой можно было до 1 ноября. За период действия программы на территории Иркутской области было выдано более 1330 заявок на сумму свыше 3,2 млрд. рублей. Учитывая востребованность программы среди жителей, было решено продлить ее до 1 июля 2021 года.

По программе ставка ипотечного кредита в Сбербанке составляет от 6,1% годовых * при условии оформления страхования жизни и здоровья заемщика, а также при условии оформления услуги «Электронная регистрация права собственности»**.

Ипотека по специальной ставке предоставляется на приобретение жилого помещения по программе «Приобретение строящегося жилья» у юридического лица по договору долевого участия в строительстве или готового жилья на первичном рынке по программе «Приобретение готового жилья».

Обеспечением по кредиту является залог кредитуемого помещения. На период до оформления в залог кредитуемого жилого помещения требуется оформление залога имущественных прав (для объектов недвижимости, прошедших проверку в Сбербанке) либо поручительства физических лиц.

Максимальный срок кредита 20 лет. Максимальная сумма кредита для жителей Иркутской области — 6 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос — 15% от стоимости жилья.

НА ЗАМЕТКУ

Получить консультацию по программе кредитования и подать заявку на кредит можно через сервис «ДомКлик», а также в отделениях Сбербанка.

*В рамках Программы «Ипотека с Господдержкой 2020» возможно приобрести жилую недвижимость по программе «Приобретение строящегося жилья» у юридического лица по договору долевого участия в строительстве или готового жилья на первичном рынке по программе «Приобретение готового жилья» по ставке 6,1% годовых на срок кредита от 12 до 240 месяцев вкл., при условии заключения договора о предоставлении услуги «Сервис электронной регистрации», а также оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. При отказе заемщика от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается на 1 %. При отказе от заключения договора о предоставлении услуги «Сервис электронной регистрации» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3%. Первоначальный взнос от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита – 85% стоимости кредитуемого объекта недвижимости, но не более 12 млн. руб. - для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, и не более 6 млн. руб. для остальных регионов. Валюта кредита – рубли РФ. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, далее – ООО «ЦНС»). Подробнее об услуге на сайте: www.domclick.ru. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог, нотариальное заверение документов, государственная регистрация перехода права собственности на объект недвижимости / залога. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого жилого помещения. На период до оформления в залог кредитуемого жилого помещения требуется оформление залога имущественных прав (для объектов недвижимости, прошедших отбор в Сбербанке) либо поручительства физических лиц. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. Подробнее о сервисе ДомКлик, услугах и тарифах на domclick.ru. Условия действительны до 30.06.2021 г. вкл.

**Услуга «Электронная регистрация права собственности» предоставляется ООО «ЦНС» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1), входит в группу компаний ПАО Сбербанк. Услуга позволяет физическим лицам подать документы на регистрацию перехода права собственности или договора на долевое участия в строительстве в электронном виде без необходимости посещения уполномоченных органов. Предложение не является публичной офертой, подробную информацию об условиях, порядке оказания услуги и ее стоимости уточняйте у менеджера ипотечного кредитования ПАО Сбербанк или на сайте www.domclick.ru. Услуга является платной.

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БИЗНЕС-ПРЕСС

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