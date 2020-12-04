Сибиряк задушил тяжело больную жену, прикованную к постели, «чтобы она не мучилась» Фото: Иван МАКЕЕВ

Тяжелая болезнь сразила жительницу Шелехова Иркутской области в 2018 году. Женщина получила инвалидность, и оказалась прикована к постели. Около года рядом с ней были ее дети, и 51-летний сожитель. Кстати, он и ухаживал за больной сибирячкой. Но, в декабре 2019 года мужчина, как он позже сам признается, устал наблюдать за страданиями жены. Эвтаназия в нашей стране запрещена, поэтому, он сам решил определить судьбу любимой.

- Чтобы облегчить ее состояние, он решил убить женщину, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – В один из дней, он подошел к жене, и задушил ее.

Задержали мужчину по горячим следам. Впрочем, он сразу был единственным подозреваемым в убийстве. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». А вот как на допросе свой поступок объяснил сам сибиряк.

- Я устал ухаживать за ней, - признался он. – В хоспис или в дом инвалидов сдавать ее не хотел.

Расследование этого дела уже завершено. 30 ноября обвинительное заключение направлено в Иркутский областной суд. Вскоре мужчине вынесут приговор.

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