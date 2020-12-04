Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 декабря: названы города, где больше всего заражений за сутки

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 декабря: названы районы, где больше всего заражений за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 декабря расскажет о том, жителям каких районов Приангарья сейчас нужно быть особенно осторожными: избегать мест массового скопления, носить маски. Как стало известно КП-Иркутск, большинство случаев заражения по-прежнему регистрируется в региональном центре. Сегодня, 4 декабря, плюс 62. Всего в Иркутске с конца марта было 13 476 заболевших.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 декабря: Усть-Илимск обогнал Ангарск по суточному приросту

В Приангарье на сегодняшний день 33 466 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Из этого числа 3 350 приходится на Ангарск. Город нефтехимиков в «рейтинге» заболеваемости новой коронавирусной инфекцией идет сразу за своим «соседом» - Иркутском. По общему числу зараженных. Но за сутки там подтвердились 24 диагноза, что на 4 меньше, чем в Усть-Илимске. В этом городе нынче +28. И Иркутский район «отличился», здесь +27.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 декабря: где больше случаев заражения

Как мы уже сказали, первой в списке идет столица Приангарья (13 476) , далее – Ангарск (3350), Братск (2197), Иркутский район (2180), В Усть-Кутском районе – 1976 заражений за всю пандемию, 1637 – в Усть-Илимске, в Бодайбо – 1071. В остальных территориях общее число заболевших с конца марта, когда в регионе был зафиксирован первый случай заражения, не превысило и тысячи.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 декабря: более 20 районов еще под угрозой

В Иркутской области прирост числа заболевших идет в более, чем 20 муниципальных образованиях. Да, где-то, как в Иркутске - это 62, где-то и вовсе 1-2 заболевших за сутки, как в Усольском и Шелеховском районах, соответственно. Сибирякам нужно помнить, что даже единичные случаи могут привести к распространению заразы. Так, что берегите себя, соблюдайте социальную дистанцию и не нарушайте масочный режим.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 декабря: заболевшие по районам

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 4 декабря. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Приангарье

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