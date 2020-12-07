Как сделать профессиональный макияж в домашних условиях

Визажист из Иркутска Татьяна Абра стала ведущей очередного мастер-класса от ТЦ «Цветной парк». Специалист рассказала, как в домашних условиях сделать профессиональный макияж, который бы дополнил праздничный образ. Кроме того, Татьяна назвала лучшие по её мнению косметические товары в своих категориях, также добавив, где их можно приобрести.

А купить всё необходимое можно в магазине «КРЕМ». Найти его можно на втором этаже ТЦ «Цветной парк», расположенного по адресу: ул. Байкальская, 250/1.

Instagram магазина: @krem.club

Instagram визажиста: @tatyana_abra_1

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