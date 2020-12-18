Иркутская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области число заболевших коронавирусом уже перевалило за 37 тысяч. Но это общие цифры с начала пандемии. Разумеется, большинство из них - а именно 32 204 пациента - уже выздоровели. И это внушает оптимизм. А прирост новых случаев заражения за сутки, по словам специалистов, замер.

- Можно отметить, что сегодня мы вышли на некоторое плато по выявлению новых случаев COVID-19 ежедневно, - рассказал во время прямого эфира в соцсетях главврач Иркутской областной клинической больницы, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Сибирского Федерального округа Владимир Хабудаев. - Эта тенденция сохраняется и по миру, и по России, и по Иркутской области. Количество вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции ежедневно немного снижается. Это видно и по тому, что госпитали, которые принимают пациентов с коронавирусом, работают уже не в том режиме, какой был, скажем, полмесяца назад. Пиком заболеваемости, конечно, были октябрь и начало ноября.

Как отметил инфекционист, на данный момент в ковидных больницах свободно 15 - 20% коек, поэтому проблем с госпитализацией пациентов уже нет. Всех, кого необходимо, без задержек кладут в палату.

Однако расслабляться, безусловно, рано. Тем более что впереди новогодние праздники. Продолжится ли в Иркутской области спад заболеваемости? Вероятно, все зависит от того, как сибиряки проведут каникулы.

- Начинается предновогодний ажиотаж, все идут покупать подарки и продукты. Очереди в магазинах и торговых центрах - это зона повышенного риска заражения, поэтому в суете особенно важно не забывать надевать маску и соблюдать социальную дистанцию, - предупреждает пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Светлана Каурова. - Как встречать Новый год? Безопаснее всего дома, с семьей, с самыми близкими людьми. Приглашать в гости большую компанию, конечно, не стоит, так как выше опасность заразиться. От походов в кино и торговые центры тоже лучше отказаться. Проведите каникулы на улице: доставайте коньки, лыжи, гуляйте на свежем воздухе! Главное, одевайтесь потеплее, чтобы не простыть. Кстати, напомню, что маску на морозе носить не нужно.

Владимир Хабудаев также добавил, что для победы над пандемией нужно, чтобы больше 75% населения Приангарья имели антитела к коронавирусу. Это будут и те, кто переболел, и те, кто сделал прививку. Напомним, что сейчас в Иркутском научно-исследовательском противочумном институте Сибири и Дальнего Востока завершился третий этап исследований на коллективный иммунитет, результаты будут известны ближе к концу декабря. Ну а вакцины от коронавируса для врачей и учителей в регион уже завезли. В скором времени начнут прививать и остальных желающих. Ожидается еще одна партия из восьми тысяч вакцин.

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ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК

Горячая линия в Иркутской области по коронавирусу:

(3952) 399-999 и 122.

Горячая линия Роспотребнадзора по вопросам тестирования на коронавирус и выдаче результатов:

(3952) 259-830, в рабочие дни с 9.00 до 17.30, в выходные дни с 9.00 до 15.00.