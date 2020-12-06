Коронавирус в Иркутске, последние новости на 6 декабря: резерв коек достигнут, режим самоизоляции для пожилых продлен Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 6 декабря. Темпы заболеваемости коронавирусом в регионе не снижаются. По-прежнему в Приангарье фиксируется ежедневный прирост более двух с половиной сотен больных. Радует, что большинству заразившихся медики смогли помочь, число выздоровевших приблизилось 30 000, а вот количество случаев заражения сегодня может перевалить за 34 000, статистика на 6 декабря [данные уточняются].

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 6 декабря: резерв коек для ковидных больных есть

В Иркутской области коечный фонд в ковидных госпиталях – стабилен, удалось добиться нужного резерва. В связи с этим в правительстве начали обсуждать возможное возвращение к профилю медучреждений, как только это позволит сделать санитарно-эпидемическая обстановка.

Коронавирус в Иркутске, 6 декабря: 65+ могут оставаться на больничных

Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет в Приангарье продлен до 17 января. Все сибиряки этой возрастной категории могут продолжить сидеть на больничных, так как пожилые люди во время пандемии - в зоне риска.

Кроме того, к здоровью возрастных жителей региона, как отметил губернатор Игорь Кобзев, должно проявлять особое внимание. Поэтому при составлении графика возобновления работы по прежнему профилю первыми из медучреждений перестанут быть ковидными онкологические клиники, гериатрический центр и госпиталь ветеранов.

Коронавирус в Иркутске, 6 декабря: учителям и медикам первым поставят вакцины

Вакцинация от COVID-19 в Иркутской области будет добровольной, решать, ставить «укол здоровья» или нет – только вам. Но не забывайте о пользе иммунопрофилактики.

Первыми в регионе поставить прививку от коронавируса смогут медики и учителя. Это произойдет в первом квартале 2021 года.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 6 декабря.

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