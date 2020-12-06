Синоптики предупреждают, в Иркутске станет еще холоднее Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прогноз погоды в Иркутске интересует горожан ежедневно: как «укутываться» на прогулку или работу. Давно ведь известно, сибиряк – не тот, кто не мерзнет, а тот, кто по погоде одевается. Тем более, что ноябрь баловал нас аномально теплыми деньками и все немного расслабились. Пришедшее с декабрем похолодание явно ознаменовало приход зимы. Однако, синоптики предупреждают, что на неделе с 6 по 12 декабря будет еще холоднее. Но не сразу…

По данным Гидрометцентра России, 6, 7, 8 декабря погода в Иркутске будет примерно одинаковой. Днем 6 декабря -11, а 7 и 8 числа всего -10 и солнечно. Ветер ожидается слабый – 1 м/с. Перед приходом морозов декабрь подарит сибирякам относительно теплый денек. Теплеть станет в ночь на 9 декабря, в темное время суток будет -14, а днем в среду всего -9.

«Уже в ночь на четверг столбики уличных термометров покажут -20 градусов», - сообщают метеорологи Гидрометцентра РФ.

Начиная с 10 декабря, к Иркутску начнут подбираться морозы, днем будет -15, в ночь на 11-ое на улице -24. Днем в пятницу снег и также -15. В субботу, 12 декабря, днем -16 и пасмурно.

Стоит отметить, что портал «Гисметео» на предстоящую неделю передает более низкие температурные показатели. По их данным, в четверг днем будет уже -14, а в пятницу и вовсе -19. Погода – штука переменчивая, но метеорологи сходятся в одном – с четверга 10 декабря начнется похолодание.

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