Чтобы прочесть все письма: Дед Мороз поднялся на автовышке к детям в иркутской больнице

Дедушка Мороз с помощью автовышки пообщался с ребятами в детской больнице Иркутска Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В лесу родилась елочка, в лесу она росла – раздались мелодии любимой новогодней песенки, играл самый настоящий оркестр. Маленькие пациенты Иркутской областной детской больницы прильнули к окнам. Они знали, в этот день к ним в гости заглянет Дедушка Мороз. Письма написаны, оконные стекла – украшены. Ведь только через стекло кудесник сможет с ними пообщаться (ребята проходят лечение в онкологическом отделении, контакты даже с волшебниками им запрещены).

Явился Дед Мороз перед детьми не в привычных санях с оленями, а на ярко красной машине с подъемником. Выйдя из кабины, уверенным шагом направился к люльке и взмыл в воздух. В окнах радостно замахали ребята, по очереди волшебник пообщался с ребятами в каждой палате.

Подарить праздник тем, кто в нем так нуждается, сотрудников МЧС попросили помочь представители Иркутского отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и волонтеры. Конечно, спасатели не отказали, предоставили автовышку, свой оркестр. Роль Мороза сыграл бывший сотрудник Министерства внутренних дел.

«С помощью пожарной техники Дед Мороз поднялся на уровень второго и третьего этажа и поговорил с ребятишками, пусть и через стекло», - рассказывает начальник отдела подготовки населения Управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Иркутской области Татьяна Болтова. – «А новогодние подарки от него им передали медсестры».

Дедушка Мороз не мог сам их отдать, любая вещь, которая попадает в это отделение обязательно проходит дезинфекцию. Просьбы, увы, выполнить тоже не в силах. Ведь эти дети просят далеко не игрушки или смартфоны. Как рассказали КП-Иркутск в МЧС Приангарья, ребята жаждут скорейшего выздоровления и оказаться дома. Но этот день подарил детям хорошее настроение, а как известно, положительные эмоции способствуют скорейшему выздоровлению.

Дед Мороз прибыл не в санях с оленями, а на большой красной машине с подъемником Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сотрудники благотворительного фонда при помощи МЧС проведут такую же акцию и в Ивано-Матренинской детской больнице. Сказочный Мороз заглянет к ним перед самым Новым годом – 29 декабря.

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