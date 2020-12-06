Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 6 декабря: количество случаев заражения превысило 34 000 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 6 декабря обновлена. По ней видно, в каком районе за минувшие сутки больше всего подтверждено диагнозов COVID-19. Если в вашем районе отмечаются лишь единичные случаи заражения, расслабляться все же не стоит.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 6 декабря: Ангарск вернулся на вторую строчку

Обогнать Иркутск по числу заболеваний уже вряд ли удастся какому-нибудь из городов Приангарья. А вот следующие за ним - Ангарск, Братск, Усть-Илимск - то и дело меняются местами. В пятницу, например, в Усть- Илимске за сутки выявили большее число заражений, чем в Ангарске.

Однако, город нефтехимимков уже на следующий день вернулся на привычную вторую строчку по ежесуточному приросту. Сегодня, 6 декабря, в Ангарске +34 заболевших. В Иркутске +57, в Братске +29, в Иркутском районе +27. А в Усть-Илимске, кстати, сегодня ни одного положительного теста за сутки.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 6 декабря: как распределились 34 014 заражений

Больше всего подтверждений заражения COVID-19 было и остается в Иркутске. По данным на 6 декабря инфекция была обнаружена у 13 603 человек. За региональным центром следует город-сосед – Ангарск с показателем в 3414 заболевших, за ним – Иркутский районом с 2239. В Братске заразу подхватили 2240 жителей, в Усть-Кутском районе – 1976, в Усть-Илимске - 1655, в Бодайбо – 1082. Новых случаев заражения среди этих лидеров за сутки не было отмечено в Усть-Илимске и Усть-Кутском районе. В остальных районах Приангарья количество случаев не достигает и 1000.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 6 декабря: нет новых заражений

За сутки не было новых сообщений о заражениях в этих территориях – Ольхонский, Баяндаевский, Эхирит-Булагатский, Боханский, Осинский, Тулунский, Куйтунский, Балаганский, Качугский, Жигаловский, Усть-Удинский, Усть-Кутский, Киренский, Маско-Чуйский и Катансгкий районы.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 6 декабря: смотрим по районам

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 6 декабря

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