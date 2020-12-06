Преждевременные роды начались в аэропорту: малышку, появившуюся на свет, назвали Анастасией

Полицейские передали подарки маме и малышке. Фото: Восточно-Сибирского ЛУ МВД РФ на транспорте

- Спасибо, спасибо большое, - принимает подарки молодая 18-летняя сибирячка, накануне ставшая мамой, от полицейских помогавших ей в первые минуты преждевременных родов. – Дочка, Анастасией назвали!

Девочка родилась раньше срока, на 32-ой неделе. Ей отроду всего пару недель, а она уже может похвастаться необычной судьбой: сильные схватки у ее мамы начались прямо в аэропорту.

- У меня очень болит живот, - произнесла юная девушка в аптечном пункте, что в здании иркутского аэропорта, 19 ноября, и, согнувшись, тут же упала на пол.

На призывы провизора о помощи прибежали транспортные полицейские.

- Я беременна, - расслышали в промежутках между криками 18-летней девушки ее шепот прибежавшие спасатели.

В числе полицейских был отец троих детей, понявший, что у пассажирки самолета, который только что приземлился в аэропорту, начались схватки. Будущую мамочку тут же посадили в кресло и повезли в медпункт, по пути вызывая карету скорой помощи.

Как оказалось, боли женщина почувствовала еще в самолете, однако, не могла позволить самолету не долететь до Иркутска: в региональный центр она добиралась, чтобы лечь на сохранение. Но роды все равно начались раньше срока.

- Пришлось вспоминать, что делали акушеры, когда рожала жена, - поделился с корреспондентом КП-Иркутск 44-летний начальник дежурной смены полиции Святослав Маслов. – Когда подвозили ее к медпункту, я, если честно, уже готов был закатывать рукава и помогать нашим врачам.

Скорая помощь подъехала быстро, роженицу увезли. Как стало известно позже, жительница поселка Мама стала мамой прелестной девочки.

- Навестили их в роддоме, передали подарки маме и ребенку, - рассказали сотрудники Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте Оксана Савинова и Армэн Торосян, которые были в числе спасителей в день рождения девочки.

Малышка родилась здоровой, кушает хорошо, набирает вес. В скором времени они с мамой отравятся домой.

Спасение беременной в аэропорту Иркутска. Фото: скриншот с видео

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