Как сегодня выглядит Усольехимпром

На площадке Усольехимпрома ликвидировали самые опасные отходы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области 7 декабря находились в рабочей поездке в Усолье-Сибирском, где посетили промышленную площадку Усольяхимпрома. Напомним, предприятие, некогда крупнейшее в Сибири, давно не действует. Но на его территории накоплено около двух миллионов тонн экологически опасных отходов, их которых ртутьсодержащих, - не менее 20 тысяч тонн.

Запредседатель ЗС Кузьма Алдаров напомнил, что ситуация в Усолье-Сибирском находится на особом контроле.

«В целом картина отличается от той, которую мы увидели, приехав сюда в первый раз, работы проделано много, в том числе с подключением федеральных структур удалось сдвинуть все с мертвой точки», – отметил вице-спикер.

Уже сегодня демонтирован цех ртутного электролиза. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мэр города Максим Торопкин поблагодарил депутатов Законодательного Собрания за то, что они не только подняли эту тему и были ее локомотивами, но и продолжают постоянно вести мониторинг.

Реализация проекта по ликвидации отходов оценивается в 48 млрд рублей, и он будет исполнен до конца 2024 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уточним, что «расчисткой» накопленных отходов занимается госкорпорация «Росатом». Ее представитель Михаил Щербаков рассказал, что до конца 2021 года будет разработан проект по ликвидации экологического вреда. Часть работ, по объектам, представляющим наибольшую опасность, уже выполняется.

В октябре был утвержден план мероприятий по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды. В связи с этим депутаты решили снять с контроля парламентский запрос о необходимости принятия незамедлительных мер по ликвидации режима ЧС. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В дальнейшем площадка Усольехимпрома не будет пустовать. Депутаты отметили, что вместе с ликвидацией отходов должна вестись работа по привлечению инвесторов.

Депутат Госдумы Сергей Сокол подчеркнул, что работы по реализации проекта ликвидации отходов, по модернизации коммунальной и социальной инфраструктуры ведутся в тесном взаимодействии всех уровней власти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Также планируется расширение перечня видов деятельности для инвесторов в рамках реализации проекта ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития). Но серьезной проблемой является высокий процент софинансирования для города при участии в реализации федеральных и областных программ, нацпроектов. Объем софинансирования сейчас равен 10%, что неподъемно для местного бюджета.

Депутаты провели выездное совещание сразу после посещения промплощадки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Усольехимпром будут приодить в порядок около пяти лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Было отмечено, что есть положительные сдвиги. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутаты также посетили детскую юношескую спортивную школу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В таком спортзале занимаются дети. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Капитальный ремонт в здании 1969 года постройки не проводился ни разу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Председатель комитета по собственности и экономической политике Николай Труфанов рекомендовал местным властям активнее использовать статус моногорода. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот... душевые. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мэр Усолья обращает внимание на проблемные вопросы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА