Эпидемиологи рассказали, почему рабочие и пенсионеры болеют чаще, чем врачи Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус все еще не отступает. Статистика в подтверждение: с начала пандемии, по данным оперштаба на 7 декабря, в Иркутской области заболели 34 275 человек. И в сутки стабильно прибавляется около 260 новых случаев... И хотя за последнюю неделю ежедневный прирост немного снизился (1 декабря было зафиксировано 279 новых случаев, а 7-го 261), говорить о том, что COVID-19 пошел на спад, не приходится, расслабляться однозначно рано.

Чаще заражаются рабочие и пенсионеры

Кто в Приангарье болеет чаще, «КП»-Иркутск рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Итак, больше всего заразившихся от общего числа - 23,8% - среди сотрудников рабочих профессий. К категории, в том числе, относятся вахтовики, массово болевшие коронавирусом весной.

На втором месте пенсионеры. На них приходится 16,8% заболевших COVID-19. И понятно почему. Увы, у пожилых чаще всего слабый иммунитет и плюс букет хронических недугов. Но все индивидуально: иногда даже 101-летние сибиряки переносят инфекцию, приняв за обычную простуду. Для того чтобы иркутяне старше 65 лет меньше контактировали с другими, для них по 17 января продлили режим самоизоляции. Работающие пенсионеры могут оформлять больничные и отсидеться дома.

Далее в списке учащиеся. Их доля среди зараженных коронавирусом - 9,3%. В их число входят и школьники, и студенты. А вот медики лишь на четвертом месте - 7,5% от всех подхвативших инфекцию в Приангарье. Чуть меньшая доля приходится на служащих - 7,3%. Представители силовых структур болеют и того реже - 0,5% от зараженных.

Медикам и педагогам - вакцина в первую очередь

В первые три месяца 2021 года в Иркутской области планируют начать массовую вакцинацию от коронавируса.

- Мы ожидаем, что в ближайшее время в регион будет поставлено около двух тысяч доз вакцины. Первыми ее должны получить врачи и педагогические работники, - сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Прививаться они будут по желанию. Напомним, пока 42 дозы вакцины от COVID-19 поставили лишь некоторым врачам. Так, доктора Шелеховской больницы рассказывали, что у них уже сформировалось 90% антител от коронавируса.

КОНКРЕТНО

Топ-7 самых зараженных территорий региона

1. Иркутск – 13 686* случаев коронавируса с начала пандемии.

2. Ангарск – 3479.

3. Братск – 2267.

4. Иркутский район – 2252.

5. Усть-Кутский район - 1976.

6. Усть-Илимск - 1655.

7. Бодайбо - 1082.

* Данные сайта регионального правительства на 7 декабря.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ковидные госпитали вернутся к обычной работе

В правительстве рассказали, что резерв коек для больных COVID-19 в Приангарье создан. Это значит, что некоторые ковидные госпитали скоро начнут возвращаться к привычной работе.

Так, в первую очередь от режима «ковид» смогут отказаться госпиталь ветеранов и гериатрический центр, чтобы вновь планово лечить пожилых сибиряков. А еще онкологические отделения.

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