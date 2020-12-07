Коронавирус в Иркутске, последние новости на 7 декабря: число заболевших COVID-19 за неделю увеличилось на 6%

Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 7 декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 7 декабря. Борьба с коронавирусной инфекцией продолжается. В выходные количество подтвержденных случаев инфицирования в регионе перевалило за 34 000. Выявляемое ежедневное число зараженных все еще больше двух с половиной сотен.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на 7 декабря [данные уточняются]

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 7 декабря: темпы распространения COVID-19 в Приангарье ниже общероссийских

В Иркутской области темпы распространения коронавируса последние недели только растут. Вторая волна никак не хочет отступать. Но, стоит отметить, что распространяемость COVID-19 в регионе вот уже два месяца остается ниже общероссийской и показателей по Сибири.

«Число заболевших за семь дней увеличилось на 6%, как и неделей ранее», - сообщает Информационный штаб по мониторингу коронавируса. – «В целом индекс не увеличивается более месяца».

По итогам недели с 28 ноября по 4 декабря Приангарье среди регионов СФО остается в числе территорий с самыми низкими темпами распространения заразы. В пятерке таких же вместе нашим регионом также находятся Тыва, Алтайский край, Республике Алтай, Новосибирская и Кемеровска области. Быстрее всего заразу распространяется в Хакасии, Томской и Омской областях.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 7 декабря.

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