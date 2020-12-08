Профессиональный боец ММА из Иркутска Сергей Погодаев ( на 1 месте) до начала карьеры участвовал в любительских соревнованиях. Фото: личный архив Сергея ПОГОДАЕВА

Смешанные единоборства - ММА - на данный момент самый зрелищный, жесткий и в то же время финансово перспективный спорт. Популярны смешанные единоборства во всем мире, и у нас занимаются ММА в Иркутске.

- Люди всегда любили зрелища, - раскрывает причины популярности смешанных единоборств президент СБЕ ММА города Иркутска Вячеслав Кудряшов. - Сейчас им их предоставляют промоутерские организации, проводящие бои ММА. Что влечет спортсменов? Слава, финансовые перспективы.

Сразу стоит сказать, что смешанные единоборства ММА в Иркутске (от англ. mixed martial arts) - спорт не для всех. Это один из самых жестких видов в наше время. Если на соревнованиях начинающих спортсменов (с 12 лет) и юниоров разрешены шлемы и защита, то у мужчин и женщин (с 18 лет) бои проходят уже без них - полный контакт. Тем не менее единоборства очень популярны. Только в аккредитованном Федерацией СБЕ (ММА) клубе «Сибирский медведь» занимаются 1500 спортсменов, правда, среди них всего 30 девчонок.

- Сами понимаете почему, удар кулаком по лицу - разрыв кожи, еще один - сломанный нос, - говорит тренер с 14-летним стажем Вячеслав Кудряшов. - Кстати, ветеранов в смешанных единоборствах нет. Выступай, пока можешь.

Тренировки ММА в Иркутске в клубах проходят, как и везде: разминка, общефизическая подготовка, растяжка. Только вот борьбы больше: спарринги на каждом занятии - отрабатывается ударная техника, в партере. Берут с 12 лет. Условие единственное – 100-процентное здоровье.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Роман ЛУКАШЕВИЧ: Главное, характер

Единственный в Иркутской области чемпион России по ММА Роман Лукашевич считает, что научить приемам и развить физические способности можно практически всем, а вот стойкий характер дан не каждому.

- На ринге ни в коем случае нельзя падать духом, иначе размажут, - говорит Роман. - Биться нужно до конца.

После первого места на чемпионате России по ММА в 2015 году, усольчанин на время решил завязать со смешанными единоборствами.

Роман Лукашевич - чемпион России по ММА из Усолья-Сибирского. Фото: Сергея ПЕРМЕНОВА

- Я пропустил несколько ударов в затылок в партере, упало зрение, - делится спортсмен. - Нужно было восстановиться, подтянуть технику, набраться опыта. Увлекся джиу-джитсу и решил не распыляться, следующие несколько лет посвятил этому виду.

И вполне успешно: Роман - шестикратный призер чемпионатов мира и победитель 2017 года. Со спортом сибиряк дружил всегда: в первом классе было дзюдо, после - до 18 лет - футбол, параллельно с 14 лет качался в зале. Потом резко увлекся единоборствами. Понял, что получается, и даже бросил институт. Стал мастером спорта по панкратиону, бразильскому джиу-джитсу, армейскому рукопашному бою, боевому самбо и… вернулся за парту. Сейчас учится на 5-м курсе, получает педагогическое образование. Создал клуб, где тренирует ребят с 4 - 7 лет, занимается сам, планирует и дальше подавать пример воспитанникам.

- Восстанавливаю ударную технику, планирую вернуться в ММА, - говорит Лукашевич. - Учел все свои ошибки, набрался опыта, стал уверенней. В 2021-м выйду на октагон (ринг).

Дмитрий ВАЖИНСКИЙ

Из геймеров в победители первенства мира

Иркутянин Дмитрий Важинский - юный боец ММА. Ему 18 лет. Однако для многих сибирских мальчишек - он пример того, как круто можно изменить свою жизнь. До 14 лет Дмитрий, как обычный подросток, ходил в школу, играл в компьютерные игры, разве что иногда мог выйти во двор позаниматься на брусьях да турниках.

- У меня постоянно были проблемы со здоровьем - то аллергия, то еще что. Помню, как-то тетя зашла и говорит, «тебе нужно заниматься спортом», - рассказыват парень. - А я и не против был, сказал, что хочу в ММА. Любил смотреть видео с боями Конора Макгрегора. Его жизнь доказывает, что все на этом свете возможно, ведь он был сантехником, добился славы, карьеру бойца построил.

Дмитрий Важинский - победитель первенства мира по ММА из Иркутска. Фото: архив Дмитрия ВАЖИНСКОГО

Спустя три месяца после занятий у тренера Александра Матвеева Дмитрий уже участвовал в своих первых соревнованиях, где побеждал парней, тренирующихся несколько лет. Удивлялись все! После двух с половиной лет усердных тренировок иркутянин и вовсе стал лучшим в мире, одержав победу на первенстве. Сейчас он занимается шесть раз в неделю.

- Со временем организм привыкает к нагрузкам, - делится Дмитрий. - Главное, режим дня, здоровое питание и сон.

В планах у Дмитрия - победы на чемпионатах страны и мира.

Сергей ПОГОДАЕВ: Проделанная работа дает уверенность перед боем

Иркутянин Сергей Погодаев в любительском ММА был лучшим в городе и области, занял первое место в Сибири, получив еще кубок за лучшую технику. Пробовал свои силы на чемпионате страны, но проиграл тогда будущему чемпиону мира. Причем всего этого наш земляк достиг в первый год обучения смешанным единоборствам (до 17 лет занимался боксом, но после в течение 9 лет лишь изредка ходил в «качалку»).

- Я, конечно, продолжил бы, но появилось правило, что те, кто участвуют в профессиональных боях, не могут выступать на чемпионатах, - рассказывает 29-летний спортсмен. - А я тогда провел уже свой первый профессиональный бой в Братске. Назад дороги, как говорится, не было.

Сергей Погодаев - профессиональный боец ММА. Фото: архив Сергея ПОГОДАЕВА

Сейчас у Погодаева рейтинг такой: 9 боев (7 побед и 2 поражения). Их спортсмен провел в Хабаровске, Москве, Владивостоке и других городах России.

- За 9 боев травма была лишь однажды - рассекли переносицу, а в остальном все прошло удачно, порой даже синяков не оставалось, - рассказывает Сергей. - Перед выходом на октагон, конечно, бывают сомнения, но вспоминаешь, какая работа проделана, все сомнения рассеиваются. После боя могу позволить себе неделю отдыха. Больше отдыхать просто сил нет (улыбается) - тянет в зал.

Параллельно с боями в ММА, Сергей выступает на соревнованиях по панкратиону. Он двукратный чемпион мира.

Где заниматься ММА в Иркутске:

«Сибирский медведь»

ул. Александра Невского, 19

ул. Горького, 32

ул. Костычева, 10б

ул. Лермонтова, 90/1

ул. Марии Ульяновой, 13а

ул. Уральская, 25

ул. Ушаковская, 3/1

ул. Ярославского, 280в

8 (3952) 626-558

«Коловрат»

Ул. Александра Невского, 17

89834178696

В Ангарске:

«Сибирский медведь»

Квартал Б, 3

13 мкр-н, училище №36

Мкр. 7 А

189 квартал, 9

89500995532

В Черемхово:

«Сибирский медведь»

ул. Маяковского, 149

89501038777

В Усолье-Сибирском:

«Коловрат»

Ул. Молотовая, 92 г

Тел. 89246028133