Детская стоматология Иркутск: стоматология которую выбирают сердцем

Фото: архив компании

Забота о здоровье своего малыша – один из главных приоритетов каждого хорошего родителя. В этом вопросе мелочей нет! Умные мамы и папы отлично понимают, насколько важно контролировать состояние зубов подрастающего ребенка. Регулярный контроль грамотных специалистов тем более необходим, если у ребенка уже есть проблемы с зубами или с формированием прикуса.

Иркутская детская стоматология Кристалл – место, куда приводят детей буквально со всех концов города. Клиника отлично известна иркутянам, сотни родителей доверяют здоровье своих малышей именно врачам Кристалла. Из общего ряда муниципальных и частных стоматологий Кристалл действительно заметно выделяется: здесь работает команда опытных и компетентных детских и подростковых стоматологов, а техническое оснащение клиники дает возможность врачам решать любые проблемы маленьких пациентов.

Но главное, пожалуй, вот в чем: здесь действительно не больно и не страшно лечить зубы! Ребятишки, которых умные мамы водят сюда, садятся в стоматологическое кресло без опаски и, тем более, без слез. Такому отношению немало способствуют таланты местных докторов: каждый из них – неплохой практический психолог. Испуганного малыша врач сумеет успокоить, маленького почемучку – заинтересовать, застенчивого ребенка – рассмешить и приободрить. Это вообще базовый принцип работы клиники: психологический комфорт юных пациентов и их родителей важен не менее, чем собственно качество лечения.

Что касается качества лечения, оно на высоте. В кабинетах клиники вы не найдете устаревших моделей бормашин, которые способны напугать одним своим устрашающим видом и вибрацией. Немецкие стоматологические комплексы Sirona Dental – гордость Кристалла. Умная европейская техника позволяет врачам работать с детскими зубами предельно аккуратно и тщательно, в щадящем режиме воздействия. Все манипуляции контролируются через монитор (и любопытным пациентам врач может все показать и объяснить). Кресла – максимально удобные, аппараты работают тихо и деликатно, не доставляя пациентам дискомфорта в ходе лечения.

И конечно, вопросам анестезии уделяется самое серьезное внимание. Используются только современные высокоэффективные анестетики, предназначенные для работы именно с детьми. Вообще принципы лечения зубов у детей и подростков весьма специфичны. В Кристалле работают специалисты, имеющие именно профильное образование и опыт в сфере детской/подростковой стоматологии. Мамы и папы, регулярно приводящие детей в Кристалл на профилактические осмотры, могут быть уверены: за состоянием здоровья их малыша наблюдают настоящие профи.

Фото: архив компании

Максимально внимательно относятся врачи Кристалла к состоянию молочных зубов их юных пациентов. Здесь не предложат удаление молочного зуба только потому, что не видят смысла заниматься его лечением. Врачи клиники знают, и не устают объяснять родителям: от сохранности молочных зубов напрямую будет зависеть здоровье коренных. На месте разрушенного кариесом молочного зуба постоянный может вырасти уже больным, и тогда его лечение будет весьма сложным и дорогостоящим.

Для лечения и профилактики кариеса молочных зубов врачи клиники используют современные методики, дающие отличные результаты. Реминерализующая терапия, обработка эмали специальными пастами и гелями, вовремя проводимая герметизация фиссур на жевательных зубах – все эти меры позволяют юным посетителям Кристалла вообще избежать знакомства с бормашиной (по крайней мере, в период роста молочных зубов и их смены на постоянные).

Не менее внимательно в Кристалле контролируют и правильность формирования прикуса. Чтобы не пропустить отклонений, достаточно приводить малыша на контрольный осмотр к детскому ортодонту раз в полгода. Все выявленные отклонения будут скорректированы своевременно и бережно. Такая коррекция намного проще, да и дешевле, чем исправление прикуса с помощью брекетов.

Однако если исправлять прикус нужно вашему подросшему ребенку – приводите его к иркутскому ортодонту Кристалла, не откладывайте до лучших времен.

Некрасивые неровные зубы частенько становятся причиной настоящих страданий и развития многочисленных комплексов у подростков. Последствия таких переживаний приходится разгребать потом в течение всей взрослой жизни.

А вот красивые зубы и открытая улыбка – настоящая база для будущей успешности. Согласитесь, с этим трудно спорить. Так что просто вовремя посещая хороших стоматологов, умные мамы закладывают основу счастливого будущего своего малыша.

Рассказывая о Кристалле, нельзя не упомянуть о еще одной важной возможности, предоставляемой клиникой. Это возможность лечения зубов под седацией – настоящее спасение для тех детей, кто уже панически боится врачей и бормашин. Седация зубов – не наркоз в его традиционном понимании. Под седацией малыш не будет «отключаться» и останется в сознании, просто быстро и эффективно расслабит малыша, уберет тревогу и страх. Ребенок сможет спокойно и в полном комфорте сидеть в кресле, выполняя просьбы врача. Еще один плюс – за один сеанс лечения под седацией можно вылечить все зубы. Это удобно и для родителей, и для детей.

Именно седация зубов в Иркутске считается золотым стандартом стоматологического лечения для детей любого возраста. Способ настоятельно рекомендуют педиатры для детей с ослабленным здоровьем, беспокойных малышей, имеющих хронические заболевания.

Родители, приводящие своих детей лечить зубы в клинику Кристалл, не сомневаются – для их малышей завтра все изменится к лучшему. Замечательные доктора Кристалла делают улыбки ребятишек красивыми, а зубы – здоровыми.

Контакты: детская стоматология Иркутска Кристалл, ул.Боткина, д. 7/2 тел. 8-3952-505-203

Сайт клиники: https://cristal-clinic.ru/

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