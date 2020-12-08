"Срочно погасите долг": коллекторское агентство оштрафовали на 70 тысяч за назойливые сообщения иркутянке Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«За вами числится долг, срочно погасите», - назойливые сообщения от коллекторов не давали иркутянке покоя. Вышибалы при этом не утруждались указать, что за кредитная организация их направила, и как с ней можно связаться, по какому телефону. А еще называли неверную сумму долга.

Устав от неприятных весточек, женщина обратилась к судебным приставам с жалобой. И проверка подтвердила, что вышибалы, чья организация внесена в государственный реестр коллекторских агентств и зарегистрирована в Москве, действительно нарушила закон. За это им присудили штраф - 70 тысяч рублей. Деньги уже выплачены.

И это не единственный подобный случай. Как ранее сообщали корреспонденты «КП»-Иркутск, на днях в городе на 20 тысяч рублей оштрафовали одну из микрокредитных организаций. Ее сотрудник кошмарил беременную женщину: сначала пришел к ней домой, а затем звонил ей и присылал смс-ки, грубо требуя вернуть долг. Не брезговал оскорблениями и угрозами, всячески запугивал.

- А телефонные переговоры велись с абонентского номера, который не был выделен организацией для непосредственного общения с должником, что также нарушает требования Федерального Закона, - добавили в УФССП России по Иркутской области.

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