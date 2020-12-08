Стало известно, когда начнут работать елочные базары в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ну что, иркутяне, уже готовитесь установить дома живую новогоднюю елку? Наконец, стало известно, когда откроются елочные базары в Иркутске. Итак, ярмарки «Елочный базар» начнут работу 18 декабря. До 31 декабря горожане смогут приобрести живые ели, сосны, и лапник. Деревья на продажу, как и положено, по всем разрешающим документам заготавливают в Ангарске, а также в Иркутском и Шелеховском районах.

- Елочные базары будут открыты на 27 площадок во всех районах города, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Ну а мы публикуем полный список адресов точек продаж лесных красавиц.

КОНКРЕТНО

Где купить елку в Иркутске

Правобережный округ:

улица Баррикад – остановка «Братская», ул. Шевцова – ост. «Город Мастеров», ул. Радищева – ост. «Северная», ул. Тимирязева – ост. «Музей Декабристов», ул. Урожайная – ост. «Копай», ул. Рабочего Штаба – в районе дома № 62.

Октябрьский округ:

В районе дома № 209 «а» на улице Байкальская, ул. Волжская, 3, ул. Депутатская, 14.

Свердловский округ:

В районе дома 2а на улице Академическая, ул. Лермонтова – ост. «Жуковского», мкр Первомайский, 62, в районе въезда в мкр Университетский, мкр Юбилейный, 42, бул. Рябикова, 5б, ул. Маяковского, 5, ул. Лермонтова – ост. «Академгородок», ул. Терешковой, 23, мкр Ершовский – ост. «Магазин «Лучик».

Ленинский округ:

ул. Розы Люксембург – ост. «Автостанция» и ост. «Школьная», ул. Розы Люксембург, 215в, ул. Муравьева, 17, ул. Тельмана, 38, ул. Шишкина, 9, ул. Ярославского – ост. «7-й микрорайон», ул. Воровского, 10/1