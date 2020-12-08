Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 декабря: более 2000 жителей региона заболели COVID-19 в декабре

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 декабря: более 2000 сибиряков заболели COVID-19 в декабре Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 8 декабря. Количество случаев заражения в Иркутской области накануне снижалось несколько дней подряд. 3 декабря был достигнут максимум числа заражений за сутки для второй волны пандемии – 280, 4.12 – 275 случаев, 5.12 – 279. А вот 6 и 7 числа темпы заболеваемости начали снижаться – диагноз за эти два дня подтвердился у 269 и 261 человека, соответственно. Всего с 1 по 7 декабря коронавирусом в Приангарье заболели 1914 человек, сегодня их будет уже более 2000.

Статистика на 8 декабря [данные уточняются]

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 8 декабря: стартовало исследование коллективного иммунитета

До 18 декабря специалисты проведут анализы на антитела у выбранной группы жителей Иркутской области, чтобы узнать насколько вырос коллективный иммунитет. Первые «замеры» провели в июле – результат тогда был всего5.6%. После исследования в октябре стало ясно, что многие из тестируемых уже успели обзавестись антителами. Иммунитет населения повысился до 12%. Какими будут цифры в этот раз? Ждать осталось не долго.

Коронавирус в Иркутске, 8 декабря: в лидерах по числу заражений Ангарск и Иркутск

В этих двух городах региона количество случаев заражения выше, чем в остальных территориях. Об этом ежедневно сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Приангарье, публикуя карту распространения новой коронавирусной инфекции. Да и суточный прирост за все время пандемии в большинстве дней выше именно здесь, чем в остальных районах. Это означает, что жителям Ангарска и Иркутска нужно быть особенно аккуратными: стараться избегать мест массового скопления, носить маски, пользоваться антисептиками. Но и остальным сибирякам расслабляться не стоит, даже если в вашем населенном пункте единичные случаи заражения COVID-19.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 8 декабря.

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