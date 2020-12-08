СК: вспышка сальмонеллеза произошла в детском саду в поселке Иркутской области

СК: вспышка сальмонеллеза произошла в детском саду поселка Ербогачен на севере Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Грешат на куриные котлеты. В детском саду поселка Ербогачен в Иркутской области накануне произошла вспышка острой кишечной инфекции. На проблемы с пищеварением пожаловались сразу 19 детей и 4 работника учреждения. Болезнь протекала настолько не просто, что 10 человек пришлось госпитализировать.

Как рассказали КП-Иркутск в Управлении Роспотребнадзора Приангарья, у 18 заболевших обнаружен сальмонеллез.

- Причиной заболевания могли стать нарушения технологии приготовлении блюд, в частности куриной котлеты, - отметили специалисты.

Чтобы прийти к такому выводу обследовали пищеблок, сделали пробы воды, продуктов, взяли анализы с поверхностей предметов в детском учреждении. Работа детского сада сейчас приостановлена.

Накануне к установлению причин группового заболевания подключились сотрудники Следственного комитета России по Иркутской области.

«Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

После нее станет известно, кто понесет ответственность за данное происшествие. Пока идет проверка в саду проводят дезинфекцию – весь комплекс необходимых противоэпидемических и профилактических мероприятий.

СПРАВКА «КП»

Сальмонеллез – острая кишечная инфекция, характеризуется отравлением (интоксикацией) и поражением желудочно-кишечного тракта. Вызывается бактериями сальмонеллами. Заболеть можно, употребив в пищу, неправильно приготовленные блюда (несоблюдение термической обработки).

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