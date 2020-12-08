СК: вспышка сальмонеллеза произошла в детском саду в поселке Иркутской области

СК: вспышка сальмонеллеза произошла в детском саду поселка Ербогачен на севере Иркутской области
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Грешат на куриные котлеты. В детском саду поселка Ербогачен в Иркутской области накануне произошла вспышка острой кишечной инфекции. На проблемы с пищеварением пожаловались сразу 19 детей и 4 работника учреждения. Болезнь протекала настолько не просто, что 10 человек пришлось госпитализировать.
Как рассказали КП-Иркутск в Управлении Роспотребнадзора Приангарья, у 18 заболевших обнаружен сальмонеллез.
- Причиной заболевания могли стать нарушения технологии приготовлении блюд, в частности куриной котлеты, - отметили специалисты.
Чтобы прийти к такому выводу обследовали пищеблок, сделали пробы воды, продуктов, взяли анализы с поверхностей предметов в детском учреждении. Работа детского сада сейчас приостановлена.
Накануне к установлению причин группового заболевания подключились сотрудники Следственного комитета России по Иркутской области.
«Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.
После нее станет известно, кто понесет ответственность за данное происшествие. Пока идет проверка в саду проводят дезинфекцию – весь комплекс необходимых противоэпидемических и профилактических мероприятий.
СПРАВКА «КП»
Сальмонеллез – острая кишечная инфекция, характеризуется отравлением (интоксикацией) и поражением желудочно-кишечного тракта. Вызывается бактериями сальмонеллами. Заболеть можно, употребив в пищу, неправильно приготовленные блюда (несоблюдение термической обработки).
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