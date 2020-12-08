Занятия проходят в онлайн-формате. Фото: архив БГУ

В рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» программы повышения квалификации предлагает Байкальский государственный университет. Бесплатные дистанционные курсы, предназначенные для руководителей и специалистов, помогут адекватно выполнять профессиональные задачи, идти в ногу с техническими и социальными изменениями, добиваться успеха.

Один из курсов - «Организация непрерывного обучения персонала с учетом приоритетных направлений развития науки и технологий» - предусматривает изучение игровых техник и мотивационных методик для обучения персонала, знакомство с технологией создания электронных курсов в системе дистанционного обучения Moodle.

Руководитель данной программы Ольга Баева, заведующая кафедрой менеджмента, маркетинга и сервиса БГУ, рассказала, что этот курс предназначен для представителей организаций реального сектора экономики.

- Сегодня, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке труда, необходимо постоянно подтверждать свою компетентность, учиться, развиваться, совершенствоваться, - подчеркнула она. - В настоящее время обучение - это задача не только университетов, но и любой компании. Организациям приходится учить не имеющих опыта молодых специалистов, давать сотрудникам новые знания, необходимые для работы в современных условиях. Таким образом, компаниям нужны компетенции, чтобы организовать обучение. В решении этого вопроса как раз и поможет наша программа.

Ольга Баева отметила, что курс может быть полезен руководителю организации, который заинтересован в развитии своего персонала, представителям кадровой службы, наставникам, сотрудникам, отвечающим за адаптацию новых работников.

Еще один курс - «Современные технологии непрерывного обучения» - тоже позволит слушателям приобрести знания и навыки, необходимые для обучения других людей. Те, кто его пройдет, смогут самостоятельно разрабатывать актуальные программы повышения квалификации. В рамках курса предусмотрено знакомство с популярными интернет-платформами и информационными системами, которые используются для дистанционного обучения, а также с методиками преподавания, с помощью которых можно добиться повышения эффективности усвоения материала слушателями любого возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Следующая программа - «Научно-исследовательская компонента в обучении взрослых» - предназначена для преподавателей и административно-управленческого персонала вузов. Она направлена на рост возможностей для самореализации, продвижение по карьерной лестнице за счет актуальных профессиональных знаний. В рамках курса слушателей научат быть инициативными, применять технологии критического мышления, продвигать результаты своих научных исследований в мировом научном сообществе.

Фото: архив БГУ

Олеся Баклашкина, доцент кафедры иностранных языков БГУ, сама стала слушателем этой программы.

- Я работаю со студентами, и часть из них, окончив вуз, продолжает заниматься наукой. Поэтому, начиная с первого курса, важно формировать у студентов научный склад мышления. Мне интересно знакомиться с новыми подходами и методиками в этой сфере. Я преподаю в БГУ уже 20 лет и постоянно учусь. Любому преподавателю необходимо постоянно повышать квалификацию. Педагог должен не только учить, но и сам непрерывно учиться, - отметила Олеся Баклашкина.

В целом Байкальский госуниверситет обучит 1260 человек, в том числе 250 руководителей и специалистов организаций реального сектора экономики.

По данным на 1 декабря, на все программы зарегистрировались 1053 человека. Это слушатели из 38 вузов семи федеральных округов, а также представители 22 организаций реального сектора экономики.

По итогам обучения все участники получат удостоверение о повышении квалификации.

Фото: архив БГУ

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