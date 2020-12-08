Страховые представители в Иркутске всегда на связи: контакт-центр СОГАЗ-Мед работает 24 часа 7 дней в неделю

Каждый из нас, посещая поликлинику, сталкивался с вопросами в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), в которых сложно сориентироваться самостоятельно. Кто же может помочь разобраться в нюансах системы ОМС? Такие специалисты есть – страховые представители. Чтобы получить их помощь, застрахованным в СОГАЗ-Мед достаточно позвонить по номеру круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный), обратиться в ближайший офис СОГАЗ-Мед или направить письменное обращение на сайт www.sogaz-med.ru.

Ваш звонок важен для нас

Организация непрерывной связи с застрахованными для оказания помощи в решении вопросов ОМС – одна из важнейших задач, стоящих перед специалистами страховой компании «СОГАЗ-Мед».

Основной поток входящих обращений принимает на себя круглосуточный контакт-центр СОГАЗ-Мед, сотрудники которого являются страховыми представителями 1-го уровня. Они ежедневно отвечают на вопросы об оказании медицинской помощи, о выборе медицинской организации и врача, получении полиса ОМС, об организации работы медицинского учреждения и другие. Доля обращений в контакт-центр страховой компании «СОГАЗ-Мед» составляет более 30% от показателя по всей России.

При поступлении в контакт-центр более сложных обращений, выходящих за рамки компетенции страховых представителей 1-го уровня, подключаются страховые представители 2-го или 3-го уровня. Страховые представители 2-го уровня организуют информирование и сопровождение застрахованных граждан при оказании им медицинской помощи. Страховые представители 3-го уровня – это врачи-эксперты, способные оказать помощь в самых сложных ситуациях.

Страховые представители СОГАЗ-Мед готовы помочь

Каждому застрахованному по ОМС необходимо знать, по каким вопросам можно обращаться к представителям страховой медицинской организации, выдавшей полис ОМС:

- если у пациента требуют денежные средства за оказание медицинской помощи в рамках программы ОМС;

- пациенту предлагают приобрести лекарственные препараты, назначенные врачом во время лечения в круглосуточном стационаре или дневном стационаре;

- нарушаются условия оказания медицинской помощи, в том числе сроки ожидания медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке;

- пациенту отказывают в оказании медицинской помощи в рамках ОМС.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в СОГАЗ-Мед по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru.

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