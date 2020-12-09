«Молила небеса»: сибирячка победила рак, когда была беременна седьмым ребенком

Многодетная семья Гончиковых из Забайкалья. Фото: личный архив.

«У вас 10-сантиметровая опухоль на яичнике. Единственный шанс спастись - делать аборт и химиотерапию», - эти слова медиков для многодетной матери Цыцык Гончиковой из села Дульдурга, что в Забайкалье, четыре года назад прозвучали, как приговор.

Седьмая по счету беременность протекала легко, разве что была небольшая слабость... Результаты планового УЗИ шокировали.

- Еще в 2012 году мне впервые сказали, что есть небольшая опухоль, но повторные обследования ничего не показывали. И чувствовала я себя отлично, ни болей, ни других проявлений болезни, - рассказывает «КП»-Иркутск Цыцык Гончикова. - А тут такая беда… Но я и мысли не допустила, чтобы пожертвовать ребенком! Твердо решила: мы пройдем этот путь вместе.

Сибирячка и ее супруг Бато - оба из многодетных семей, в каждой воспитывалось по пятеро братьев и сестер. Поэтому и они, поженившись еще в студенчестве, поставили себе «план»: родить и поднять на ноги не меньше пяти детей. Перевыполнили! И каждый ребенок - самый желанный, рожденный по любви. Вот и малыш, которым Цыцык была беременна во время болезни, придавал ей сил на борьбу и веры, что победа будет за ними.

Цыцык и ее супруг Бато выросли в больших семьях, поэтому решили, что у них тоже будет много детей. Фото: личный архив.

- Я день и ночь молила небеса о том, чтобы выносить малыша и родить его здоровеньким, - говорит женщина. - И выздороветь, конечно же. Я верила, что, дав жизнь уже шестерым детям, никогда не совершая грехов, я заслужила найти выход из этой страшной ситуации.

На 17-й неделе беременности ей удалили опухоль.

- На тот момент я уже знала, что на свет появится сын, и очень крепенький, настоящий богатырь, - улыбается Цыцык. - Он у меня герой, ведь мы вместе пережили эту непростую операцию! Нагрузка на мой организм была очень большая…

В этот момент диагноз рак подтвердился окончательно. Но сибирячка, думая о своем будущем малыше и о шестерых подрастающих детях, настроила себя на выздоровление и продолжала молиться. Дома старалась не поднимать тему болезни. Да и некогда было: муж целыми днями пропадал на работе (у него строительный бизнес), Цыцык помогала ему в роли бухгалтера. А еще домашние заботы, воспитание детей...

- Подбирали возможные варианты лечения в крупных городах России и даже за границей, за любые деньги, лишь бы вернуть здоровье, - вспоминает многодетная мама. - Но помощь я буквально вымолила у небес. Знакомые, тоже победившие рак, вдруг посоветовали обратиться к одному врачу в Москву. На удивление, он быстро вышел на связь, и назначил мне несложное лечение, без химиотерапии.

Скоро Цыцык родила здорового малыша, его назвали Булат. А через полгода после того, как прозвучал страшный диагноз, медики обрадовали многодетную мать - рак побежден!

- Чудо, иначе и не скажешь, - смеется женщина.

Все радости и горести переживают дружно. Фото: личный архив.

Вот уже четыре года она регулярно обследуется, и каждый раз убеждается: болезнь ушла окончательно. Чувствует себя отлично, и выглядит в свои 38 лет на десяток лет моложе. Рядом с детьми - а старший в следующем году уже заканчивает школу и собирается стать строителем – Цыцык и вовсе как старшая сестра! Всего у супругов четыре сына и три дочки.

- Это наш младшенький, крепыш Булат помог мне так быстро выздороветь, и, конечно, крепкая вера в лучшее, - уверена Цыцык. - Сейчас ему почти четыре годика, растет и радует нас. Такой непоседа, активный, веселый. Умненький! Готовимся с ним к школе, учим цифры. Он еще не знает, что тогда пережил вместе со мной, но уже видно, что парень с твердым характером.

У Гончиковых большие планы на будущее - они и раньше выступали в семейных конкурсах, и уже задумали новое участие. А еще они мечтают всей дружной компанией съездить на Байкал - показать озеро детям.

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