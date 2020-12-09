Коронавирус в Иркутске, последние новости на 9 декабря: в больницах и дома от COVID-19 лечат более 9000 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 9 декабря. Последние несколько дней фиксируется снижение темпов заражения, число выявляемых за сутки случаев не выше 270. Тем не менее, эти цифры все еще не малые для нашего региона. Количество случаев заражения накануне превысило отметку в 34 500, большинство из них – более 13 700 – приходятся на Иркутск.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на 9 декабря [данные уточняются] По данным на 8 число, в больницах находилось 3705 пациентов с COVID-19, еще 5420 зараженных получают лечение дома.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 9 декабря: проверка ограничительных мер продолжается

В Иркутской области продолжает контроль над соблюдением всех «коронавирусных» санитарно-эпидемиологических правил. Во время пандемии сотрудники полиции и другие специалисты проверяют торговые объекты, заведения общепита, организации, где предоставляют различные услуги. Есть и нарушители.

Так накануне были обнаружены три заведения в Иркутске и бар в Усть-Илимске, которые работали после установленного указом губернатора Приангарья времени – после 23.00.

«Персонал игнорировал и другие ограничения, введенные в связи с пандемией», - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Всего с октября зафиксировано более 200 нарушений ограничительных мер. По всем составлены протоколы об административных правонарушениях по статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации». Штрафы по данной статье от 50 до 300 тысяч рублей.

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