Потребительский экстремизм: как в Иркутске кошмарят бизнес

Генеральный директор иркутского юридического бюро «ВС Консалт» Алексей Черкашин. Фото: архив героев публикации

Каждый декабрь по «вотсапам» и «вайберам, «вконтактам» и «одноклассникам» ходит одна и та же ссылка - на песню Семена Слепакова «Это был тяжелый год». Но в декабре уходящего 2020-го она едва ли будет вызывать улыбку: то, что задумывалось как шутка, нынче оказалось грустной правдой. Еще грустнее, что в этот тяжелый год находятся те, кто не гнушается использовать подлые методы, чтобы нажиться на терпящем убытки бизнесе. Все чаще в новостях мелькает выражение «потребительский экстремизм». Мы разузнали, что это такое, сталкиваются ли с ним иркутские компании и чем это чревато для всех нас, обычных потребителей.

Предприниматели выживают, а на них наживаются

Вот история, которая, как оказалось, вовсе не уникальна и шагает по городам и весям. Дошагала она и до Иркутска. Маленькую авторемонтную мастерскую Владимир (имя изменено) открыл три с небольшим года назад. Только-только набрал постоянную клиентскую базу, как случился весенний локдаун. Количество клиентов упало в разы. Выручка тоже. У Владимира у самого дома двое школьников и жена работу потеряла, у работников тоже семьи и дети. В общем, туго пришлось всем. Каждого клиента принимали как дорогого гостя, разве что поклоны не били. Так что к очередному визитеру отнеслись со всем почтением.

Клиент жаловался на коробку передач. Приняли, разобрали, нашли мелкую неисправность, наладили и даже гарантию дали, что работать будет в течение года. Но не прошло и полгода, как клиент пришел с требованием вернуть деньги, потому что «плохо отремонтировали». Клиент даже потрясал каким-то экспертным заключением, в котором черным по белому было сказано, что да, ремонт произведен некачественно.

- Да такого просто быть не может, - рассказывает нам Владимир, нервно постукивая пальцами по столу. - Мы три года работали без единого нарекания. Ребят своих я больше 10 лет знаю. И главное, даже если бы они реально накосячили, слова бы не сказал, взяли бы да исправили.

На наш вопрос, почему он уверен, что это не косяк его сотрудников, предприниматель объясняет: весь процесс у него, хотя он и малый бизнес, документирован. То есть по каждой машине есть досье, где все очень подробно описано: какое было состояние агрегата при разборе, что нашли, в чем причина неисправности, что предприняли для ее устранения…

- Почему-то многие удивляются, когда я об этом рассказываю, - недоумевает Владимир. - Но это, во-первых, элементарно и очень просто, во-вторых, выгодно и удобно. И вообще, так уже давно делают многие предприниматели, и не только в моей сфере.

В общем, собственник машины категорически отказался предоставлять к ней доступ, зато, вооруженный тем самым экспертным заключением, обратился в суд: мол, стоимость ремонта верните и компенсируйте сопутствующий ущерб, включая моральный. К слову, запрашиваемая сумма превысила сто пятьдесят тысяч - внушительная цифра для малого бизнеса даже в более успешные времена.

И плохо было бы дело нашего героя, если бы он не настоял на независимой экспертизе и не предоставил суду то самое досье. Пострадавший тогда как-то скис, а через пару дней отозвал исковое заявление.

Совесть… А что это?

Владимир столкнулся с таким явлением, как потребительский экстремизм. Как часто бывает в нашей российской действительности, явление есть, а определения - официального - ему нет. Однако от этого не легче: мошенники подкупают экспертов, пользуются несовершенством законодательства и зачастую просто идут на прямой обман и подлог, чтобы выдоить из бизнеса компенсацию «за страдания».

Впрочем, сказать, что закон и суд не обращают внимания на потребительский экстремизм, тоже нельзя. Есть такое понятие, как злоупотребление правом: именно этот механизм лежит в основе большей части подобных мошенничеств, в том числе и в иркутской практике. Суды с ним борются, но не в каждом деле удается доказать факт злоупотребления правом.

- Злоупотребление это описано в статье 10 Гражданского кодекса РФ: «Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав», - поясняет генеральный директор иркутского юридического бюро «ВС Консалт» Алексей Черкашин. - То есть нельзя искусственно создавать ситуацию, когда вы окажетесь как бы пострадавшим. Но, к сожалению, с юридической точки зрения не всегда просто определить злоупотребление правом. К тому же, на руку мошенникам играет несовершенство правовой базы: «Закон о защите прав потребителей» родился в далеком 1992 году. Сами понимаете, с тех пор много что изменилось. И печальный результат в том, после выявления злоупотреблений правом в суде предприятия с подозрением и недоверием начинают относиться ко всем потребителям, пытающимся защитить свои права в судебном порядке, даже к добросовестным.

С юристом согласен и бизнес. Петр Хомяков много лет работает в сфере, связанной с автомобилями, но в отличие от героя начала статьи Владимира, в другом качестве: он управляет группой компаний, которая продает новые машины. Казалось бы, тут-то какие варианты для потребительского экстремизма? Увы, ум мошенников изобретателен. Как говорил классик, «их бы энергию - да в мирных целях».

Петр Хомяков, работает в сфере, связанной с автомобилями. Фото: архив героев публикации

- Автомобиль, особенно современный, - это очень сложное техническое устройство. Так что бывает всякое, иногда техника дает сбой, - говорит Хомяков. - Но мы всегда хотим решить проблему. Потому что клиент, которому оказали качественную услугу, - довольный клиент. Он нас еще своим знакомым рекомендовать будет. Да это просто и по-человечески правильно. Но если к нам приходит человек с готовой судебной претензией и отказывается идти на контакт, не хочет в принципе искать пути решения проблемы иным способом, кроме как в суде, - ну очевидно же, что он явно не пострадавший потребитель, а вполне себе состоявшийся потребительский экстремист.

Что нам стоит претензию построить

Особняком во всей этой истории стоит сфера жилищного строительства. Потому что тут законодательное регулирование не 30-летней давности: историй с обманутыми дольщиками хватало, и теперь государство бдит за жилищной аки коршун. Но несмотря на актуальную нормативную базу и всесторонний межведомственный контроль, мошенники находят способы обмануть систему. И на Робин Гудов они совсем не похожи.

Мы получили комментарий в одной из крупнейших строительных компаний областного центра с условием не раскрывать ее название:

- Если застройщик средний или, тем более, крупный, счет квартир в жилом комплексе может идти даже не на десятки, а на сотни. Увы, но уследить за всем множеством рабочих, которые выравнивают стены, физически невозможно. В результате иногда бывает так, что есть за что нас поругать, но мы всегда, подчеркиваю, всегда устраняем недостатки. Причем стараемся сделать это как можно быстрее. Нам самим не интересно затягивать, а клиенту тем более - он же ждет, когда ремонт можно было бы начать.

С чем мы столкнулись в этом году: несколько покупателей отказались от устранения недостатков, вместо этого выбрав поход в суд. Это странно со всех точек зрения: зачем тратить время, силы и прочие ресурсы на судебное разбирательство, если мы как застройщик готовы устранить все недостатки бесплатно? Но стоило копнуть, - и выяснились любопытные детали. Оказывается, в Иркутске завелась целая организация, которая специализируется на «разборках» с застройщиками. Эти якобы общественники убеждают недовольных потребителей, что они - бесплатно, они же «общественники»! - будут отстаивать их права в суде. Не акцентируя внимание на том, что в суд идти необязательно, ведь большинство застройщиков всегда готовы решить все в конструктивном диалоге. И на том, что они плюсуют к сумме желаемой компенсации, для потребителя свой финансовый интерес, который может быть в 2 – 3 - 5 раз больше.

Что в итоге: ряд строительных компаний нашего города не был готов к таким грязным приемам и суды проиграл. Проиграли по формальным основаниям, это злоупотребление правом в чистом виде. Можно подумать, что от строителей не убудет, но, во-первых, убудет - прибыльность нашей деятельности сильно преувеличена, а во-вторых, теперь все игроки на рынке обзаводятся армией юристов. И если раньше они зачастую шли навстречу потребителям даже там, где не всегда были по закону обязаны, то теперь никто и на миллиметр от законодательных норм не отступит.

Мошенники выиграли - выдоили со строителей сотни тысяч. Строители и покупатели проиграли - они утратили доверие. В первую очередь друг к другу.

Кому верить?

Это хороший вопрос. Обычный человек на каком-то генетическом уровне доверяет юристу. И суду. И если юрист говорит ему «только в суд», - ну что ж…

Юрист ли это? Почему «только в суд»? Что вообще дальше? Какие еще есть варианты?

Увы, обычный человек себе эти вопросы обычно не задает. И очень жаль. Потому что, он сам того не зная, может играть на руку мошенникам. И лить воду на мельницу разрушения чьего-то бизнеса. Не говоря уже о прямом ущербе самому себе.

2020-й год и в самом деле был нелегким. И тем больше поводов для того, чтобы поддерживать друг друга - неважно, в какой вы роли, покупателя или продавца. И тем постыднее обманывать и покупателя, и продавца, пытаясь наживаться на неприятностях обеих сторон.

За потребительский экстремизм в Гражданском или, тем паче, Уголовном кодексе нет статьи. Пока что. Но хочется верить, что закон начнет успевать за меняющейся действительностью. И хочется верить, что наши читатели никогда не станут его жертвой.