Коронавирус в Иркутске, последние новости на 10 декабря: количество случаев заражения в регионе превысило 35 тысяч Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 10 декабря. COVID-19 не собирает сдавать позиции, сегодня, 10 декабря, за сутки снова выявлено 281 случай заражения. В общем сложности диагноз новая коронавирусная инфекция в Приангарье был поставлен уже 35 096 раз.

Лечатся от коронавируса сейчас 9141 человек: 3698 из них находятся в больницах, остальные на амбулаторном лечении. За сутки выздоровел 231 наш земляк, всего с начала пандемии врачам удалось помочь 30 674 подхватившим заразу. Но, увы, были и летальные исходы, и их в нашем регионе уже больше тысячи.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 10 декабря: в регионе началась вакцинация от COVID-19

В Иркутске, Ангарске и еще пяти районах Иркутской области начали ставить вакцину от коронавируса. Первые в списке – врачи из «красной зоны», медики в поликлиниках, учителя.

В регион поступит 2000 вакцин, 600 уже получены, распределены по районам. Об этом накануне КП-Иркутск сообщил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

Коронавирус в Иркутске, 10 декабря: 5000 проверок

Соблюдение перечня необходимые мер по борьбе с коронавирусом, собранных в указе губернатора от 12 октября, регулярно проверяется полицейскими. Так, за это врем было проведено уже 5000 проверок.

В их числе было 80 нарушителей среди организаторов общественного питания, выявлено 94 случая, когда водители транспортных средств перевозили пассажиров с нарушениями. Все они получили предписания и предостережения, а по каким-то фактам были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Напомним, штраф за несоблюдение назначается до 300 тысяч рублей (в зависимости от оттого физическое или юридическое лицо признано виновным).

Читайте также:

Эксперты рассказали, что в Иркутске произошло редкое «горизонтальное» землетрясение. Подробности землетрясения 10 декабря 2020 года в Иркутске выясняются (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08