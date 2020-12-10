Эта новогодняя интерьерная композиция никого не оставит равнодушным

В преддверье Нового года, все мы задумываемся ,что подарить близким людям и как украсить свой дом.

В новом мастер-классе от ТЦ «Цветной парк» вы узнаете, как в домашних условиях создать новогоднюю интерьерную композицию, способную стать отличной альтернативой зелёной красавице или же душевным сюрпризом, который точно удивит ваших близких.

Забегая вперёд отметим, что всё необходимое для поделки вы можете найти в салоне цветов «Fan flowers». Он находится на первом этаже ТЦ «Цветной парк», расположенного по адресу: ул. Байкальская, 250/1.

Телефон салона: 89246195478

Instagram: @fan_flowers

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