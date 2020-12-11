КНДР: во имя укрепления обороноспособности государства

В новом столетии в чучхейской системе летоисчисления КНДР добилась резкого развития в укреплении обороноспособности государства, создала могущественную военную силу для защиты суверенитета страны и ее права на существование, для сохранения мира в регионе.

Председатель ТПК, Председатель Госсовета КНДР, Верховный Главнокомандующий ВС КНДР, Высший руководитель Ким Чен Ын обходит почетный караул КНА

Военный парад в честь 75-летия ТПК, торжественно проходивший 10 октября 109 года чучхе (2020) на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне - столице КНДР, продемонстрировал на весь мир стратегический статус Кореи - страны чучхе, которая достигла такой высоты, какую никто не осмелится игнорировать.

Сильная обороноспособность является основой существования государства и гарантией для защиты мира.

Ким Чен Ын прилагал все усилия к укреплению революционных вооруженных сил, от которых зависят судьба Родины и народа, будущее в осуществлении дела социализма, благодаря чему блестяще наследуются победоносная история и традиции вооруженных сил КНДР, которые оружием поддерживают революционное дело чучхе.

История руководства Ким Чен Ына революционными вооруженными силами характеризуется выдающейся военной мудростью, незаурядной находчивостью, несравненным искусством руководства войсками, стойким и большим дерзанием, горячей и самоотверженной любовью к воинам.

Ким Чен Ын направляет дело, чтобы вся армия делала упор на проведение мощной, интенсивной боевой подготовки на научной и современной основе в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке. Тем самым все воины стараются быть мастерами современных войн, надежными бойцами с настоящей бойцовской хваткой - теми, которые овладели героическим боевым духом.

В длительных крайних вызовах и блокадах революционная армия Кореи с честью выполняла свой долг в качестве субъекта обороны государства в деле защиты Родины, народа и революции. Сегодня она при любых трудностях окрепла наиболее отборным боевым отрядом, который, действуя согласованно с ЦК партии по идеям, мыслям и дыханию, отличается революционной атмосферой воинской службы, стальной воинской дисциплиной.

В новом столетии оборонное могущество Кореи укрепилось в сто и тысячу раз, благодаря необычайной решимости и воли Ким Чен Ына для создания решающей гарантии искоренения беспрецедентной угрозы ядерной войны со стороны империалистов, защиты мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе.

Действительно, процесс обладания сильнейшими самозащитными силами ядерного сдерживания шел никем не проторенным путем, который по-своему открыл корейский народ, срывая все вызовы и стойко преодолевая всякого рода трудности.

Ким Чен ЫН руководит процессом испытательного запуска новой модели «Хвасон-15». Ноябрь 2017

Вот на этом пути впереди всех самоотверженно шел Ким Чен Ын с горячей любовью к Родине и народу. Под его руководством корейский народ за короткий срок создал собственными силами самые надежные, самые действительно справедливые средства для самозащиты.

То, что достигнуты успехи в испытательных запусках МБР модели «Хвасон-14» и «Хвасон-15», которые по-новому конструированы и изготовлены не путем использования чей-то поддержки или перенимания техники у других, а по-корейски от начала до конца, при опоре на свои научно-технические достижения; что разработаны новые отечественные вооружения, является яркой демонстрацией самостоятельной оборонной промышленности Кореи, которая укрепилась и развилась чрезвычайно быстрым темпом.

Благодаря мудрому руководству и патриотической самоотверженности Ким Чен Ына сегодня КНДР за счет могучей силы сдерживания войны обеспечивает суверенитет страны и надежную безопасность своей территории, защищает вечное спокойствие государства и народа, мир и будущее.

В социалистической Корее, у которой есть могучий справедливый булат для защиты суверенитета страны и нации, для предотвращения войны и сохранения мира, открылся период со светлой перспективой, когда во всей красе расцветают мечта и идеал народа.