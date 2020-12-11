Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 11 декабря: где больше всего новых заражений Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Опубликована карта распространения коронавируса в Иркутской области на 11 декабря. По ней видно, что в антилидерах по числу зараженных инфекцией по-прежнему остается Иркутск. В городе с начала пандемии зафиксировано 13919 случаев COVID-19, а общее число заражений в регионе - 35379.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 11 декабря: где прирост за сутки выше

В Иркутске за прошедшие сутки зарегистрировано больше всего случаев COVID-19 - 53 заболевших. В Ангарске - 23 новых заражения, Братске - 20, в Эхирит-Булагатском и Усть-Кутском районах - по 19, в Бодайбо - 18, в Черемхове - 14, в Свирске - 12. В остальных территориях нашли меньше десятка новых случаев коронавируса за сутки или же вовсе ни одного.

В красной зоне, где отмечено больше всего заражений за время пандемии, находятся все те же территории: Иркутск, Иркутский район, Ангарск, Братск, Усть-Илимск, Бодайбо, Эхирит-Булагатский и Усть-Кутский районы.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 11 декабря: какие территории относительно "чистые"

В зеленую зону входят территории с минимальным общим числом заболевших. Таковых довольно много. Это север Приангарья - Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский, Усть-Илимский районы. Вблизи Байкала - Ольхонский район. А еще Черемховский, Аларский, Боханский, Зиминский, Тулунский, Балаганский, Качугский, Жигаловский, Усть-Удинский, Казачинско-Ленский и Чунский районы.

Так выглядит карта распространения коронавируса в Иркутской области на 11 декабря.

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