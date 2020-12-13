Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 13 декабря: больше всего новых заражений в Иркутске, Братске и Ангарске

Опубликована карта распространения коронавируса в Иркутской области на 13 декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Опубликована карта распространения коронавируса в Иркутской области на 13 декабря. Напомним, всего, по данным оперштаба, в регионе зафиксировано 35933 случаев заражения инфекцией. Основная часть приходится на Иркутск - 14063 заболевших с начала пандемии.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 13 декабря: где больше всего новых случаев

В антилидерах по числу новых заражений COVID-19 остаются крупные города. На первом месте Иркутск, где за сутки инфекцию обнаружили у 71 человека. Далее в списке Братск, там зафиксирован 31 новый случай заболевания. А также Ангарск (27 заболевших) и Усть-Илимск (22 новых случая).

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 13 декабря: где нет новых заражений

Но есть много территорий, где за прошедшие сутки не нашли ни одного нового заражения COVID-19. На севере области это Усть-Илимский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский и Усть-Кутский район (хотя он по-прежнему остается в красной зоне из-за большого общего числа заболевших).

Нет свежих случаев и в Братском, Усть-Удинском, Казачинском, Балаганском, Жигаловском, Казачинско-Ленском, Куйтунском, Зиминском, Баяндаевском, Боханском, Осинском, Эхирит-Булагатском, Нукутском и Усольском районах. В Свирске, Тулуне и Тулунском районе - тоже.

Так выглядит карта распространения коронавируса в Иркутской области на 13 декабря.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 13 декабря. Фото: сайт правительства Иркутской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08