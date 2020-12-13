Коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 декабря: выздоровели 31398 пациентов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Итак, коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 декабря. Для начала - статистика. За прошедшие сутки в Приангарье, по данным оперштаба, нашли еще 275 случаев заражения. Увы, прирост не уменьшается уже давно. Общее число заболевших приближается к 36 тысячам.

Однако надо сказать, что большинство выздоровели. Конкретно, заразу побороли 31398 человек. Как на днях сообщали в правительстве региона, все меньше зараженных среди врачей, все реже болеют целыми семьями.

Но расслабляться рано. В больницах все еще остаются 3796 пациентов с COVID-19. Умерли 1068 человек от коронавируса, еще 162 - от других болезней. Пока ситуация остается непростой, расслабляться рано.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 декабря: в каких территориях больше заражений

Наиболее зараженные за время пандемии территории Приангарья на карте распространения COVID-19 отмечены красным цветом. Это Иркутск - 14063 заболевших, Ангарск - 3643, Братск - 2378, Иркутский район - 2323, Усть-Кутский район - 2087, Усть-Илимск - 1731, Бодайбо - 1134, Эхирит-Булагатский район - 973 случая коронавируса.

Выше всего суточный прирост в Иркутске - так, по данным на 13 декабря, в городе зафиксировано 77 новых заражений инфекцией. Также высокие показатели в Братске и Ангарске.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 13 декабря: в честь погибшего от инфекции врача назовут улицу в Саянске

Именем педиатра Василы Нуриахметовой, умершей от коронавируса, планируют назвать улицу, ведущую к больнице, где она отработала 31 год. Коллеги вспоминают ее, как специалиста, который "горел" своей работой и буквально жил в отделении.

- Пройдя путь от врача-ординатора до заведующей педиатрическим отделением, она внесла большой вклад в детское здравоохранение города и региона, - уверена главврач городской больницы Жанна Шульгина. - Она проявила себя как инициативный, энергичный руководитель, высококвалифицированный специалист, пользующийся уважением у населения города и в коллективе...

Также в городе установят памятный знак, посвященный медикам, которые сражаются с COVID-19. Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 13 декабря.

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