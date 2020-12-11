Поток Геминиды в Иркутске в декабре 2020: когда и где смотреть звездопад Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поток Геминиды в Иркутске в декабре 2020 наблюдать можно уже с 4 числа. Однако, у каждого звездопада есть день, вернее, ночь, когда проносящиеся метеоры особенно хорошо видны в небе из-за их количества. Так, поток Геминиды в Иркутске в декабре 2020 достигнет своего максимума 13 декабря.

«В ночь с 13 на 14 декабря ожидается максимум метеорного потока», - рассказали КП-Иркутск в Иркутском планетарии. – «В этом году ожидаемая интенсивность в ночь максимума, по оценкам Международной метеорной организации - 150 метеоров в час».

Это значит, что за один час иркутяне смогут разглядеть до 150 падающих звезд в ночном небе. Тут, конечно, подстерегают много разных «но» и самое основное из них – будет ли небосвод чист. Если его затянут облака, вряд ли получится разглядеть хоть одну звездочку…

Кстати, вторым отрезвляющим фактором, в ночь с 13 на 14 декабря может стать сибирская погода. Синоптики Гидрометцентра России сообщают, что столбики термометра в темное время суток опустятся до -21. Так, что если решите смотреть звездопад – одевайтесь теплее, берите термосы с горячим чаем. Астрономы-любители отмечают: смотреть падения метеоров лучше за городом, где нет искусственных «огней».

Для тех, же, кто побоится при таком прогнозе смотреть поток Геминиды в Иркутске в декабре 2020, сотрудники планетария приготовили подарок.

«Иркутский планетарий и Иркутское региональное астрономическое общество (ИРАО) проведут онлайн-трансляцию наблюдений с 22 до 23 часов 13 декабря на YouTube канале ИРАО», - рассказали в пресс-службе учреждения. – «Наблюдения при помощи фотокамеры будут проходить в селе Пивовариха Иркутского района. Члены ИРАО расскажут о метеорном потоке, о том, как его наблюдать и фотографировать, ответят в прямом эфире на вопросы зрителей».

Так, увидеть поток Геминиды в Иркутске в декабре 2020 смогут все желающие. А те, кто еще смогут и поймать звездный дождь в объектив фотокамеры, могут присылать снимки в планетарий, они проводят конкурс на лучшее фото.

СПРАВКА «КП»

Геминиды – самый крупный метеорный поток, который можно наблюдать. По числу падающих звезд превосходит знаменитый августовский звездопад, именуемый Персеиды. Кстати, название декабрьский звездный дождь получил он названия созвездия Близнецы (Gemini), в котором находится область вылета метеоров.

А вы будете смотреть поток Геминиды в Иркутске в декабре 2020? Ссылка на онлайн-трансляцию 13 декабря в 22.00.

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