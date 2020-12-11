«Хорошо ли вы знаете СССР и песни Александры Пахмутовой?»: ответьте на вопросы викторины «КП». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СССР и Александра Пахмутова. Стройки века и великий композитор, музыка которой поднимала народ на свершения. Сколько молодых людей благодаря ее и Николая Добронравова песням, уехали из Москвы и Ленинграда, отказались от налаженного быта и отправились в Сибирь, строить ГЭС и новые города? Они жили в палатках, терпели всяческие неудобства, но упрямо шли вперед. А вечерами брали в руки гитару и неслась над тайгой ее «Надежда»…

Сегодня мы вам предлагаем ответить на вопросы викторины, посвященной Александре Пахмутовой. У вас точно это получится, если вы любите ее творчество. А еще, мы уверены, вы узнаете много нового для себя. Дерзайте!

А денадцатого декабря жителей Приангарья, а вместе с ними – и всех, кто хочет послушать хорошие песни, ждет праздник музыки. Концерт, посвященный творчеству Александры Пахмутовой, пройдет в режиме онлайн-трансляции и станет заключительным этапом песенного фестиваля имени выдающегося композитора. Трансляция концерта пройдет на сайте irk.kp.ru, YouTube-канале «Комсомольской правды» и на телеканале ТиВиСи HD(Ростелеком 22 кнопка, Дом.ру 32 кнопка), начало в 19.00 ( подробности).

Концерт пройдет при поддержке правительства Приангарья и губернатора Игоря Кобзева, администрации Братска, министерства культуры и архивов региона, Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского, Ивент системы Филиппов А, при участии Издательского Дома «Комсомольская Правда» и телеканала ТиВиСи HD. Один из парнеров фестиваля — фармацевтическая компания «Буарон».