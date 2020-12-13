Дед Мороз 2021 : в Иркутске волшебника зовут с антителами, а без Снегурочки обходятся. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

-Запишем видеопоздравление! Дешево и сердито! Можем сбросить по электронной почте, это самое удобное. Можно в соцсети. Или на флешку. Вам сколько детей поздравлять? Цены разные! Дед мороз 2021 в Иркутске из-за ограничений по коронавирусу может быть разный. Даже виртуальный.

Вас поздравить с Новым годом поЮтубу или в Ватсаппе?

Волшебники нынче демпингуют. Именное поздравление от Дедушки и Внучки его обходится всего ничего, в 200-300 рублей. Правда, местные, иркутские, видеодеды, все-таки применяют накрутку. Хотя говорят, оптом дешевле…

-Одно имя – 250 рублей, два имени – 350 рублей и так далее, - не моргнув глазом, излагают прайс. Правда, нашим волшебникам на пятки наступают их виртуальные братья из Великого Устюга, Новгорода и т. д. Хотя, может, на самом деле они и не из Устюга, а из Москвы, Красноярска или даже Иркутска. Кто ж проверять будет, да и зачем? Эти готовы поздравить и в записи, и лично, например, по скайпу или в Зуме, к которому все привыкли. Или даже в мессенджере.

Но родители все-таки норовят по-старинке. Да, запрет на корпоративы и банкеты свое берет, но…

А мы придем к вам на дом или в офис! Если хотите, можем и на оленях приехать

-Смотрите, ничего опасного, ну и что, что коронавирус, - рассказали мне о «системе безопасности» в одном из городских праздничных агентств. – Мы Снегурочек и Дедов берем со справками. Они сдают анализ на коронавирус, прежде чем начать работать. А еще мы им температуру измеряем бесконтактно! Заходят в дом в масках, а потом уже снимают их в квартире и проводят праздник. Но если вы захотите, чтоб Дед Мороз был в бахилах и повязке, значит, будет в бахилах и повязке.

Хотя, тут же успокаивают, у него и так борода. Она от чего угодно защитит. Ну, конечно, насчет «от чего угодно», я бы поспорила. Но пусть, не будем придираться. Тем более, к вам готовы приехать даже на оленях. Или на коне. Ну не верхом, а как положено – в санях.

-Конечно, это будет дороже, от 12 тысяч рублей, - говорит один из профессиональных Дедов Морозов, Евгений. –Зато доберемся к вам в любой район города и фотосессию устроить сможете. Деда с оленем вызывают в основном компании, а не отдельные семьи, тогда это и не так дорого.

Да что. Можете хоть Деда в форточку вызвать. Просто, надо будет заранее договариваться со специалистами по высотному альпинизму. Вариантов масса.

В этом году, по данным Авито, число Дедов и Снегурок в Иркутске выросло наполовину. А спрос наоборот, упал на 26%. Но это за счет отмены корпоративов, утренников в школах и детсадах.

-В реальности он просто переместился, - поясняет Евгений. –Теперь больше заявок на дом. А иногда и в офис. Ну, корпоратив отменили, да. А на работе –то по-прежнему собираются.

Кстати, и сами Деды со Снегурками немного побаиваются вирусов. Носят с собой антисептики. А что поделаешь, работать надо, ребятишек без Нового года не оставишь. Да и деньги нужны, развлекательная сфера закрыта.

В Деды пошли новички, цены падают

Авито указывает – очень многие родители сами хотят поздравлять своих детей, да и соседских тоже. Цены снижаются. Нынче в среднем вызвать сказочных волшебников обойдется в тысячу рублей. Многие готовы прийти и за 600. Так что Дед Мороз 2021 явно подешевел, в том числе и в Иркутске.

-Я давно дедморозю, - говорит Евгений. – В объявлениях полно новичков. Как правило, это пожилые люди, которые, видимо, лишились работы или отправлены на самоизоляцию. И зарабатывают хотя бы так. Костюмы покупают на китайском рынке за пару тысяч, и вперед. Сейчас у китайцев их товар бойко пошел.

Дедов больше, чем Снегурочек. Так что в прайсах даже солидных фирм значатся разные расценки. За одного Деда – 1000=1400, за пару, вместе со Снегурочкой -2 тысячи, за получасовое стандартное представление – 2, 5 тысячи. Ближе к празднику цена растет рублей на 500, а 31 декабря и на тысячу. Но на сайтах объявлений все стоит вдвое дешевле.

Интересно, что город не вошел в число тех, где отмечают праздник онлайн. Сибирякам больше нравится по-старинке, несмотря на опасность. Дед Мороз 2021 в Иркутске все равно придет к вам, только позвоните!