Улица доктора Веры: в Саянске одну из дорог назовут именем педиатра, погибшей от COVID

Васила Карамовна Нуриахметова, детский врач. Фото: предоставлено администрацией Саянска.

Ее звали в Саянске доктор Вера. Говорят, приехав в городок почти сразу после омского мединститута, в 80-х, она сама попросила себя так называть. Вера Николаевна - и для местных жителей привычнее, и для маленьких пациентов проще, чем татарское Васила Карамовна. За тридцать лет детский доктор Нуриахметова стала для Саянска родным человеком и лечила уже второе поколение пациентов. Спустя месяц после ее гибели от коронавируса в городе решают назвать в ее честь улицу. Улицу, ведущую к больнице.

Доктор Вера отдала городу жизнь

-Вера Николаевна! Лучший врач. Она была спасителем моего второго ребенка. Она мне его с того света вытащила.. Когда врачи не доглядели.... С третьим было уже все проще благодаря ей... Мы могли в любое время обратиться к ней и получить очень профессиональную консультацию. Она знала всех детей, которых вела, и их родителей. И день и ночь была с нами на связи, - рассказывала "КП"- Иркутск жительница Саянска, многодетная мама Марина Киселева. - Как же так, доктор Вера...

COVID-19 забрал жизнь Веры Нуриахметовой, заведующей детским отделением горбольницы небольшого сибирского городка Саянска, третьего ноября. А шестого ноября, несмотря на все ограничения и со всеми предосторожностями, город прощался со своим "доктором Верой". Запретить это людям, дети которых обязаны ей жизнью, просто было нельзя...

- Увековечить ее имя, сделать так, чтобы она всегда жила в памяти города и горожан – наш долг, – говорит мэр Олег Боровский. – Вера Николаевна – настоящий врач, настоящий человек.

Доктор Вера отдала городу жизнь. Да, может быть, это звучит громко. Но многим ли детским врачам, и врачам вообще, даже очень хорошим и талантливым, спустя месяц после прощания с ними не постановлением свыше, а по просьбе жителей, решают посвятить улицу и поставить на ней памятный знак?

- Любили ее в городе, ведь она всю жизнь ему отдала, - сестра доктора Веры, Гасима Карамовна, не смогла сдержать слез. - И вот эта искренняя любовь и благодарность жителей, она не могла не растрогать. У меня все в тумане было, беда большая. А люди приходили, звонили, предлагали свою помощь....Мы с ней созванивались каждый день, до самого ее попадания в реанимацию. И никогда она не жаловалась, только голос был хрипловат. Не хотела тревожить, думала - пройдет. Да и потом, когда мы приехали из Омска, узнав, что Васила в реанимации, врачи еще надеялись ее вытащить. Но болезнь прогрессировала очень быстро и победила.

Видимо, выхаживая больных малышей, она от них и заразилась. С работы не уходила до последнего, хотя и 62 года, и не так здорова уже была.

Та самая улица имени доктора Веры. Фото: предоставлено администрацией Саянска.

Улица доктора Веры

- Я потом, собирая ее бумаги, зашла в рабочий кабинет, - продолжила Гасима Карамовна. - Там очень много вещей! Видимо, она туда просто переехала с началом пандемии, чтобы не тратить время на дорогу домой. Чтобы помогать детям. Судьба у нее так сложилась, что своих ребятишек не было....

Зато были чужие. Хотя какие чужие - всех, что прошли через ее заботливые руки, считала своими. И это правда! Город гордился тем, что в 2010 году их доктор Вера стала победителем всероссийского конкурса «Детский врач 2010 года». В документах к награждению было отмечено, что детский врач из Саянска, кроме основной работы, добровольно взяла на себя заботу о сиротах.

- Жить на работе, гореть на работе – это о ней, о нашей Вере Николаевне, – говорит член профсоюзного комитета больницы Татьяна Гаврилович. – Она буквально жила в отделении. А какие праздники организовывала для ребятишек – ведь в больнице у детей не много радости. Много времени посвящала малышам, оставшимся без родителей, которые проходят через отделение. Работа с опекой, дальнейшее устройство таких ребят – на все это она не жалела сил. И отогревала их теплом своей души.

Благодаря ее терпению и упорству они выхаживались в больнице, попадали в семьи, но бродяжками не становились...

На заседании городской комиссии по топонимике принято решение присвоить имя врача Василы Карамовны Нуриахметовой улице, ведущей к больнице. Сейчас она носит имя улицы Советской Армии.

В городе будет установлен и памятный знак. Его поставят на перекрестке недалеко от больницы. Знак, проект которого уже разработал городской архитектор, будет посвящен не только доктору Вере, но и всем медикам, ведущим борьбу с коронавирусом. На этом знаке - барельеф Нуриахметовой, надпись «Славы и памяти достойны» и изображение медика в защитном костюме.