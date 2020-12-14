Очереди на паром на Ольхон станут электронными Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Многокилометровые очереди на Ольхон, а точнее, на паром, который доставляет туда туристов - это уже притча во языцех. Как только разгар лета, так в интернете появляются фотографии верениц автомобилей, ожидающей отправки. Стоят по часу, два, три... Шутят, мол: «Выспаться успеваем!». А особенно большая толпа собирается перед выходными, когда сибиряки, засидевшись в душных офисах, рвутся на природу.

Но в 2021 году эта проблема будет решена, и забудется для путешественников, как страшный сон. Как стало известно "КП"-Иркутск, в «Заповедном Прибайкалье» для них разрабатывают электронные очереди.

- Предварительно, появится приложение, в котором туристы смогут заранее занять место на пароме, выбрав удобный для себя день и час, - поясняют в учреждении. - То есть, получил разрешение на посещение Ольхона - и в приложении высветились свободные места на паром. Если он полностью загружен, то можно «забронировать» другой и не толпиться на берегу в порядке живой очереди. Это удобно, поможет сэкономить время и подольше отдохнуть. Причем система будет автоматически напоминать о времени, оставшемся до поездки, а чтобы попасть на борт, нужно всего лишь показать куар-код. Кстати, для местных жителей места станут резервировать отдельно.

Всего на Ольхон летом, в пик туристического сезона, ходят максимум три парома. Расписания движения пока нет: как заполнился, так и отправляется от берега. Возможно, с введением онлайн-системы, появится и четкий распорядок движения. Пока идея в разработке.

Точную дату, когда запустят электронные очереди, еще не называют. Но первый шаг на пути к этому сделан: на сайте «Заповедного Прибайкалья» теперь можно оформлять электронные разрешения на посещение Прибайкальского национального парка. То есть больше нет необходимости приходить за ними лично.

- Процедура оформления разрешения рассчитана на несколько минут, - рассказывают в учреждении. - Потенциальному гостю особо охраняемой природной территории понадобится удостоверение личности и доступ к своей электронной почте, чтобы подтвердить ее адрес, а также реквизиты банковской карты для оплаты.

Что еще? Благодаря электронным системам специалисты смогут еще тщательнее отслеживать, какая часть нацпарка особенно по душе туристам. Соответственно, в этих зонах будет больше внимания экологии.

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