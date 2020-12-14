Дальнобойщика осудили за ДТП со скорой в Шелеховском районе, где погибли водитель и медик Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Страшная авария, в которой погибли врач и водитель скорой помощи, произошла в Шелеховском районе 13 декабря 2019-го. И вот спустя год осудили виновного - водителя тягача, с которым и столкнулась неотложка.

- Водитель большегруза «Вольво», следовавший в сторону Иркутска, не справился с управлением, - рассказывают подробности смертельного ДТП в ГУ МВД по Иркутской области. - Прицеп тягача вынесло на встречную полосу, где проезжала медицинская «Газель». Шофер «скорой» попытался уйти от столкновения, однако это ему не удалось.Он и медработница скончались на месте. Дальнобойщик серьезных травм не получил.

Как сообщал сайт irk.kp.ru, водителю скорой было 57 лет, женщине-фельдшеру - 54 года. Они ехали в сторону Слюдянки. Пациентов в карете не было... Ну а фура перевозила мясо из Монголии в Иран.

Дальнобойщик не признавал свою вину. Говорил, что авария случилась из-за "сложных дорожных условий", возможно, он имел в виду гололед. Но его версия не подтвердилась. По статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" мужчина получил три года в исправительной колонии общего режима.

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