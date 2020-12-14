Мать с двумя детьми погибли на пожаре в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Там еще люди в доме, мать с двумя детьми!– кричали соседи приехавшим пожарным. – Вот только мальчик успел спастись!

Сообщение о возгорании в частном доме в поселке Ермаки в Тулунском районе Иркутской спасателям пришло около половины первого прошлой ночью. К месту выдвинулись два пожарных расчета и доброволец из пожарной дружины с мотопомпой.

«Когда подъехали, горела кровля, она уже частично обрушилась, огонь был внутри дома, полыхала одна наружная стена деревянного строения», - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В час ночи пламя уже было потушено. В обугленном здании нашли троих погибших: 29-летняя мама с двумя малышами, которым было всего 1 и 3 года. Чудом из загоревшегося здания, еще до приезда спасателей, смог спастись 10-летний ребенок. Ему сейчас оказывают необходимую помощь психологи.

Выжить в таком пекле не было шансов Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Огонь полностью уничтожил дом на площади в 48 квадратных метров, сгорела кровля. Последствия возгорания устраняли в четвертом часу утра. На месте сейчас работают эксперты Испытательной пожарной лаборатории, дознаватели министерства ЧС. Им предстоит выяснить, что стало причиной трагедии.

« На данный момент известно, что многодетная семья состояла на учете как неблагополучная, жилье семьи не было оснащено датчиками раннего обнаружения пожара», - отметили в МЧС Приангарья.

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