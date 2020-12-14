Коронавирус в Иркутске, последние новости на 14 декабря: количество случаев заражения COVID-19 превысило 36 000 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске. COVID-19 не отступает. Ежедневно диагноз подтверждается примерно у одинакового количества заболевших 270-280 в сутки. Сегодня, 14 декабря, это число - 269. Есть, надежда, что пойдет на спад. В понедельник общее число случаев инфицирования возросло до 36 202. Радует, что растет и количество выздоровевших. Справились с инфекцией уже больше 31 427 заболевших (+29 за сутки).

В больницах региона под присмотром медиков остаются 3832 пациента. Еще 5597 человек находятся на амбулаторном лечении.

Увы, в Приангарье, как и в большинстве регионов нашей страны не обошлось без летальных исходов болезни. Только с 1 по 15 декабря умерли 213 зараженных. За минувшие сутки скончались 15 человек. С начала распространения коронавируса в Приангарье его жертвами стали 1245 заболевших: причиной смерти COVID-19 стал в 1082 кончинах, еще 163 подхвативших заразу были больны также другими серьезными заболеваниями.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 14 декабря: коронавирус изменяется медленно

В Иркутске началась массовая вакцинация от COVID-19, пока прививки ставят медикам и врачам. Однако, всех интересует вопрос как быстро мутирует коронавирус – не окажется ли укол короткосрочным?

«Скорость появления в нем новых мутаций меньше, чем у вирусов гепатита С, иммунодефицита человека, лихорадки Эбола», - рассказал корреспонденту КП-Иркутск канд.биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории геносистематики Лимнологического института РАН Юрий Букин.

Однако, специалист отметил, что нужны дополнительные исследования и наблюдения.

Коронавирус в Иркутске, 14 декабря: Крещение без иордани

Праздник Крещения Господня в 2021 году пройдет без традиционной ледяной купели на заливе Якоби. Архитектурных сооружений, к строительству которых приступали в первых числах января, возводить не будут. Такое произойдет впервые за 20 лет.

Как сообщили организаторы, такие меры приняты из-за сложившейся эпидемиологической ситуацией, ведь окунуться в иордань ежегодно приходили десятки тысяч горожан.

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