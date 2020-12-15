Новый пассажирский самолет МС-21 с российским двигателем совершил первый полет. Фото: Ростех

Свой первый полет совершил новый пассажирский среднемагистральный самолет МС-21-310, оснащенный российскими двигателями ПД-14. В воздух лайнер поднялся 15 декабря с аэродрома Иркутского авиационного завода. За штурвал лайнера сели летчики-испытатели Василий Севастьянов, Андрей Воропаев и инженер-испытатель Александр Соловьев. Во время полета, который длился 1 час 25 минут пилоты проверили режим работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирование его систем.

- Этот полет – результат объединения двух важнейших программ гражданского авиастроения России – самолета МС-21 и двигателя ПД-14, - отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. – Лайнер нового поколения, который создается усилиями ученых, конструкторов, инженеров, рабочих вернет нашу страну в высшую лигу мировой авиации.

Фото: корпорация "Иркут"

Напомним, первый опытный МС-21 совершил свой первый полет в Иркутске 28 мая 2017 года. А в сентябре 2018-го лайнер испытали летчики из Европы. Эта возможность представилась двум летчикам-испытателям и инженеру-испытателю Европейского агентства по безопасности полетов (European Aviation Safety Agency, EASA). Они опробовали взлет, заход на посадку и посадку с использованием посадочных систем.

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